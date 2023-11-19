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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:23

Огонь охватил инженерный центр завода "Атоммаш" в Ростовской области

Причины уточняются: пожар вспыхнул ночью на заводе «Атоммаш» в Ростовской области

19 ноября 2023, 08:22
Фото: Администрация Волгодонска
Огонь охватил инженерный центр завода "Атоммаш" в Ростовской области

Мощный пожар вспыхнул ночью на заводе «Атоммаш» в Ростовской области

Огонь охватил инженерный центр завода «Атоммаш» в Ростовской области, сообщила администрация Волгодонска.

Сегодня ночью, около полуночи, пожар произошел в инженерном центре завода «Атоммаш» в Волгодонске Ростовской области. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

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К счастью, спасатели сумели оперативно ликвидировать возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Производственный процесс осуществляется на заводе в штатном режиме.

Причины пожара остаются неизвестными к настоящему часу. Сейчас их устанавливают специалисты.

Завод «Атоммаш» является крупнейшим в РФ производственным объединением атомного энергетического машиностроения. Предприятие выпускает до четырех комплектов корпусного оборудования для АЭС ежегодно.

Ранее сообщалось, что на защиту населения Ростовской области от ЧС выделят 3,9 миллиарда рублей.

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