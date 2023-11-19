Ростовчанин Баста требует за выступление на Новый год 10 миллионов рублей

Posted Вчера, 17:18
Published Вчера, 17:18
Modified Вчера, 17:19
Updated Вчера, 17:19
Организатор модных новогодних корпоративов Табриз Шахиди заявил, что многие артисты в преддверии праздников повысили ценник на свои выступления. Делать это им стало легче после того, как страну покинули другие популярные исполнители.
Ростовчанин Баста, например, повысил цену сольного выступления на Новый год до 7-10 миллионов рублей. Столько же просят за концерт на Новый год Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Полина Гагарина.
Однако самым дорогим окажется выступление на корпоративах певца SHAMAN. Он просит за свой сольный концерт на праздниках от 11 миллионов рублей.
Ранее ростовчанин Баста подарил жене Rolls-Royce стоимостью более 50 миллионов рублей.