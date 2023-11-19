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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:34

Ростовчанка сядет в тюрьму за покупку заблокированного номера телефона

Ростовчанка сядет в тюрьму за покупку заблокированного номера телефона

19 ноября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Ростовчанка сядет в тюрьму за покупку заблокированного номера телефона
Жительница Ростова купила ранее заблокированный телефонный номер другого пользователя, после чего похитила деньги с его банковских счетов, рассказали в МВД.

38-летнюю жительницу Ростова подозревают в краже денег. Женщина купила ранее заблокированный номер телефона другого пользователя. Когда она его активировала, то смогла зайти в банковское приложение, привязанное к номеру.

На счету бывшего владельца номера лежали 50 тысяч рублей. Женщина решила перевести их на свой счет, а затем снять через банкомат.

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Сейчас в отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфона.

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