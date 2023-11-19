Ростовчанка сядет в тюрьму за покупку заблокированного номера телефона

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
38-летнюю жительницу Ростова подозревают в краже денег. Женщина купила ранее заблокированный номер телефона другого пользователя. Когда она его активировала, то смогла зайти в банковское приложение, привязанное к номеру.
На счету бывшего владельца номера лежали 50 тысяч рублей. Женщина решила перевести их на свой счет, а затем снять через банкомат.
Сейчас в отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфона.