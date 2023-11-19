Щедрость по асфальту пошла: Меркурий заявил, кому нельзя жертвовать деньги в Ростове

Митрополит Меркурий призвал ростовчан с умом подходить к раздаче милостыни. Он обратил внимание, что часто рядом с храмами побираются мошенники. Она заставляет стариков и инвалидов выпрашивать милостыню, после чего отбирает у них деньги. Иногда и сами бездомные или калеки тратят полученные деньги не на «благие цели».