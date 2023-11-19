Щедрость по асфальту пошла: Меркурий заявил, кому нельзя жертвовать деньги в Ростове

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Митрополит Меркурий призвал ростовчан с умом подходить к раздаче милостыни. Он обратил внимание, что часто рядом с храмами побираются мошенники. Она заставляет стариков и инвалидов выпрашивать милостыню, после чего отбирает у них деньги. Иногда и сами бездомные или калеки тратят полученные деньги не на «благие цели».
«Думайте, куда благотворить. Если вы сеете щедро, то мне бы не хотелось, чтобы щедрость ваша по асфальту пошла», — говорит Меркурий.
Также он призвал ростовчан не хвастаться своей благотворительностью, а скрывать ее. При этом РПЦ, по словам митрополита, может публично рассказывать о своих пожертвованиях, так как является общественной организацией.
Ранее Митрополит Меркурий усомнился в пользе материнского капитала в Ростовской области.