Торты в Ростовской области подорожали на 20% в ноябре

Posted Вчера, 16:45
Published Вчера, 16:45
Modified Вчера, 16:47
Updated Вчера, 16:47
Торты поднялись в цене на 10-15% в ноябре. На их удорожание повлиял рост стоимости на ингредиенты — молоко, сливочное масло и сливки. Также ситуацию усложняют возросшие затраты производителей на услуги логистики.
SHOT пишет, что популярные «Медовики» и «Наполеоны» сейчас обойдутся в 1 000 рублей вместо прежних 700 рублей. Кондитеры предпочли повысить цены на готовый продукт, чем использовать более дешевые ингредиенты. Они полагают, что это значительно скажется на качестве и вкусе тортов.
Ранее в ростовских кофейнях предупредили о росте цен на кофе до 10%.