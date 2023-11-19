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Posted Вчера, 16:45

Published Вчера, 16:45

Modified Вчера, 16:47

Updated Вчера, 16:47

Торты в Ростовской области подорожали на 20% в ноябре

Торты в Ростовской области подорожали на 20% в ноябре

19 ноября 2023, 16:45
Фото: rostovgazeta.ru
Торты в Ростовской области подорожали на 20% в ноябре
В Ростовской области и других регионах России значительно подорожали торты, пишет SHOT.

Торты поднялись в цене на 10-15% в ноябре. На их удорожание повлиял рост стоимости на ингредиенты — молоко, сливочное масло и сливки. Также ситуацию усложняют возросшие затраты производителей на услуги логистики.

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SHOT пишет, что популярные «Медовики» и «Наполеоны» сейчас обойдутся в 1 000 рублей вместо прежних 700 рублей. Кондитеры предпочли повысить цены на готовый продукт, чем использовать более дешевые ингредиенты. Они полагают, что это значительно скажется на качестве и вкусе тортов.

Ранее в ростовских кофейнях предупредили о росте цен на кофе до 10%.

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