Торты в Ростовской области подорожали на 20% в ноябре

SHOT пишет, что популярные «Медовики» и «Наполеоны» сейчас обойдутся в 1 000 рублей вместо прежних 700 рублей. Кондитеры предпочли повысить цены на готовый продукт, чем использовать более дешевые ингредиенты. Они полагают, что это значительно скажется на качестве и вкусе тортов.