Три женщины из Ростовской области передают тонны домашней еды бойцам в зону СВО

Для этого они в промышленных масштабах на своих кухнях готовят борщи, супы, плов, мясо, пирожки и хлеб. Домашние блюда и компоты в зону СВО женщины отправляют тоннами. Еду упаковывают в ведра и раз в неделю вместе с волонтерами передают на передовую.