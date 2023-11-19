Три женщины из Ростовской области передают тонны домашней еды бойцам в зону СВО

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Три жительницы села Новобатайск решили готовить домашнюю еду для бойцов в зоне СВО. Женщины рассказали, что не ждут никого с фронта, однако хотят позаботиться о военных.
Для этого они в промышленных масштабах на своих кухнях готовят борщи, супы, плов, мясо, пирожки и хлеб. Домашние блюда и компоты в зону СВО женщины отправляют тоннами. Еду упаковывают в ведра и раз в неделю вместе с волонтерами передают на передовую.
Ранее военным ростовского именного подразделения в зоне СВО передали особые машины.