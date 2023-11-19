rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Три женщины из Ростовской области передают тонны домашней еды бойцам в зону СВО

Три женщины из Ростовской области передают тонны домашней еды бойцам в зону СВО

19 ноября 2023, 09:12
Фото: Midjourney
Три женщины из Ростовской области передают тонны домашней еды бойцам в зону СВО
Три жительницы села Новобатайск в Ростовской области отправляют в зону спецоперации домашнюю еду и компоты, рассказала «КП — Ростов-на-Дону».

Три жительницы села Новобатайск решили готовить домашнюю еду для бойцов в зоне СВО. Женщины рассказали, что не ждут никого с фронта, однако хотят позаботиться о военных.

Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации
Узнать подробнее

Для этого они в промышленных масштабах на своих кухнях готовят борщи, супы, плов, мясо, пирожки и хлеб. Домашние блюда и компоты в зону СВО женщины отправляют тоннами. Еду упаковывают в ведра и раз в неделю вместе с волонтерами передают на передовую.

Ранее военным ростовского именного подразделения в зоне СВО передали особые машины.

Читайте также:
«Уничтожать в движении»: комплексы РЭБ поставили в Ростов для защиты от дроновВоенным ростовского именного подразделения в зоне СВО передали особые машиныМолодой соцработник из Ростовской области вернулся на фронт после гибели друзей
#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация
Подпишитесь
На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки
Вчера, 15:54
В Шахтах задержали 20-летнюю убийцу сотрудницы СИЗО
Вчера, 16:21
В Ростове 24-летний водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции
Вчера, 09:36
В Новочеркасске скончался велосипедист, который зацепился за тягач
Вчера, 09:03
В Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском
Вчера, 07:27
Стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:06