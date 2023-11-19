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Published Сегодня, 11:13

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Updated Сегодня, 11:14

Ураганный ветер повалил деревья и повредил крышу в Ростове 19 ноября

Ураганный ветер повалил деревья и повредил крышу в Ростове 19 ноября

19 ноября 2023, 11:13
Фото: 1MI
Ураганный ветер повалил деревья и повредил крышу в Ростове 19 ноября
Из-за сильного ветра в Ростове упали аварийные деревья, сообщили в социальных сетях горожане.

Ураганный ветер пришел в Ростов-на-Дону 19 ноября. Порывы ветра в городе достигают 22 метров в секунду. Стихия успела повалить несколько деревьев.

Одно из них упало на улице Немировича-Данченко, 78/5. Дерево разрушило оконные проемы и балконы в здании. Пострадал и стоящий рядом автомобиль.

Рухнувшее дерево на Немировича-ДанченкоРухнувшее дерево на Немировича-Данченко
Рухнувшее дерево на Немировича-Данченко
Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП Ростов"

Также дерево упало на машину на улице Мечникова в Ростове. Сообщается о пострадавших авто и в других районах города.

Упавшее дерево в Ростове 19 ноябряУпавшее дерево в Ростове 19 ноября
Упавшее дерево в Ростове 19 ноябряУпавшее дерево в Ростове 19 ноября
Упавшее дерево в Ростове 19 ноябряУпавшее дерево в Ростове 19 ноября
Упавшее дерево в Ростове 19 ноября
Фото: ВКонтакте "Это Ростов"

Жители Военведа в чатах района сообщили, что ветер снес часть обшивки с крыши одного из домов.

Напомним, ранее спасатели предупреждали об ураганном ветре в Ростове. Они просили горожан не парковать авто рядом с аварийными деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями.

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