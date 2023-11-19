Ураганный ветер повалил деревья и повредил крышу в Ростове 19 ноября

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Ураганный ветер пришел в Ростов-на-Дону 19 ноября. Порывы ветра в городе достигают 22 метров в секунду. Стихия успела повалить несколько деревьев.
Одно из них упало на улице Немировича-Данченко, 78/5. Дерево разрушило оконные проемы и балконы в здании. Пострадал и стоящий рядом автомобиль.
Также дерево упало на машину на улице Мечникова в Ростове. Сообщается о пострадавших авто и в других районах города.
Жители Военведа в чатах района сообщили, что ветер снес часть обшивки с крыши одного из домов.
Напомним, ранее спасатели предупреждали об ураганном ветре в Ростове. Они просили горожан не парковать авто рядом с аварийными деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями.