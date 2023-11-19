rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Ветер рискует согнать воду в реке Дон в Ростовской области

Уровень воды в Дону упадет до опасных отметок из-за ветра в Ростовской области

19 ноября 2023, 09:54
Фото: 1MI
Ветер рискует согнать воду в реке Дон в Ростовской области
Ветер рискует согнать воду в реке Дон в Ростовской области, это грозит проблемами с водоснабжением, предупредили в администрации.

В Ростовской области 19 и 20 ноября сохранится сильный ветер. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду.

Из-за стихии в устье реки Дон продолжится ветровой сгон воды. Ее уровень опустится до критических отметок. В особенности это касается участка от Аксая до Азова. Там возможны перебои с водоснабжением.

Климатолог Иошпа заявил, что зима в Ростовской области зависит от вулкана в Исландии
Узнать подробнее

Также в регионе прогнозируются гололед и метель. Температура воздуха днем упадет до -1 градуса, а вечером — до -5 градусов.

Напомним, сегодня сильный ветер повалил дерево на многоэтажный дом в центре Ростова. Обошлось без пострадавших, однако разрушены оконные проемы и балконы здания.

Читайте также:
Выбиты окна и балконы: огромное дерево рухнуло на многоэтажку в центре РостоваВодителей предупредили о заморозках и снегопаде в Ростовской областиДату сильного снегопада назвали в Ростове-на-Дону
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Аксай#Последние новости Ростова на сегодня#Река Дон#Погода в Ростовской области#Администрация Ростова#Ветер в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростовской области#Ростов#ЧС в Ростовской области#RostovGazeta#Городская администрация#Происшествия
Подпишитесь
На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки
Вчера, 15:54
В Шахтах задержали 20-летнюю убийцу сотрудницы СИЗО
Вчера, 16:21
В Ростове 24-летний водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции
Вчера, 09:36
В Новочеркасске скончался велосипедист, который зацепился за тягач
Вчера, 09:03
В Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском
Вчера, 07:27
Стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:06