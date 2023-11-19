Уровень воды в Дону упадет до опасных отметок из-за ветра в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Ростовской области 19 и 20 ноября сохранится сильный ветер. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду.
Из-за стихии в устье реки Дон продолжится ветровой сгон воды. Ее уровень опустится до критических отметок. В особенности это касается участка от Аксая до Азова. Там возможны перебои с водоснабжением.
Также в регионе прогнозируются гололед и метель. Температура воздуха днем упадет до -1 градуса, а вечером — до -5 градусов.
Напомним, сегодня сильный ветер повалил дерево на многоэтажный дом в центре Ростова. Обошлось без пострадавших, однако разрушены оконные проемы и балконы здания.