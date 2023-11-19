Узбекский завод отсудил у ростовской компании 22 миллиона рублей долга

Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Арс моторс» зарегистрирована в Ростове семь лет назад. Она специализируется на торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Ее руководителем является Валерий Курченко. Чистая прибыль компании в прошлом году составила чуть больше пяти миллионов рублей.