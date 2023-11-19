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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Узбекский завод отсудил у ростовской компании 22 миллиона рублей долга

Узбекский завод отсудил у ростовской компании 22 миллиона рублей долга

19 ноября 2023, 12:06
Фото: Midjourney
Узбекский завод отсудил у ростовской компании 22 миллиона рублей долга
Джизакский аккумуляторный завод отсудил крупную задолженность у ростовской компании «Арс моторс», сообщается на сайте арбитражного суда.

Арбитражный суд Ростовской области предписал исполнить решение суда Узбекистана о взыскании 22, 8 миллиона рублей долга с ростовской компании «Арс моторс». Она ранее судилась с Джизакским аккумуляторным заводом.

Узбекское предприятие подало в суд на «Арс моторс» из-за крупной задолженности. Однако компания с иском была не согласна, заявив, что стороны ранее согласовали взаимозачет.

В конечном итоге и суд Узбекистана, и арбитраж Ростовской области встали на сторону завода.

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Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Арс моторс» зарегистрирована в Ростове семь лет назад. Она специализируется на торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Ее руководителем является Валерий Курченко. Чистая прибыль компании в прошлом году составила чуть больше пяти миллионов рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, за что судился бизнес Ростовской области в октябре.

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