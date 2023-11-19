Узбекский завод отсудил у ростовской компании 22 миллиона рублей долга

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Арбитражный суд Ростовской области предписал исполнить решение суда Узбекистана о взыскании 22, 8 миллиона рублей долга с ростовской компании «Арс моторс». Она ранее судилась с Джизакским аккумуляторным заводом.
Узбекское предприятие подало в суд на «Арс моторс» из-за крупной задолженности. Однако компания с иском была не согласна, заявив, что стороны ранее согласовали взаимозачет.
В конечном итоге и суд Узбекистана, и арбитраж Ростовской области встали на сторону завода.
Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Арс моторс» зарегистрирована в Ростове семь лет назад. Она специализируется на торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Ее руководителем является Валерий Курченко. Чистая прибыль компании в прошлом году составила чуть больше пяти миллионов рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала, за что судился бизнес Ростовской области в октябре.