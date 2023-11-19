В кофейнях Ростова-на-Дону предупредили о резком росте цен на кофе в декабре

«Розничные цены выросли, но позже, чем это должно было случиться. Во-первых, импорт львиной части привычных ингредиентов стал обходным, то есть дорогим, не говоря о том, что сам кофе не произрастает в России. Во-вторых, доллар значительно вырос относительно рубля. Бывали случаи, когда люди в спешке закупали тонны зерна в пик роста валют, что значительно увеличило себестоимость выходящего продукта», — рассказали корреспонденту RostovGazeta представители кофейни «Прибой» на Кировском.