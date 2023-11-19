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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В кофейнях Ростова-на-Дону предупредили о резком росте цен на кофе в декабре

В кофейнях Ростова-на-Дону предупредили о резком росте цен на кофе в декабре

19 ноября 2023, 05:39
Фото: rostovgazeta.ru
В кофейнях Ростова-на-Дону предупредили о резком росте цен на кофе в декабре

В кофейнях в Ростове предупредили о подорожании кофе минимум на 10% в декабре

С начала года кофе в ростовских кофейнях поднялся в цене на 5%. Владельцы заведений предупреждают, что стоимость популярных напитков продолжит расти. Почему и как дорожает кофе, а также что в этой ситуации предпринимают кофейни, разобралась корреспондент RostovGazeta.

Сколько стоит чашка кофе в Ростове сейчас

С начала 2023 года кофе в Ростове, по разным оценкам, подорожал от 5% до 11%. За любимый напиток горожане сейчас отдают от 150 до 600 рублей в зависимости от вида кофе и самого заведения.

Дешевле всего обойдется эспрессо — до 250 рублей за 40 миллилитров. На 30 рублей дороже выйдет американо. Капучино в Ростове стоит от 300 рублей за 300 миллилитров. Примерно в такую же сумму обойдется латте. От 400 рублей придется отдать за раф. Также цена кофе может увеличиться из-за добавок в виде сиропов или взбитых сливок, а также от вида используемого молока.

Кофе в одной из ростовских кофеен Кофе в одной из ростовских кофеен
Кофе в одной из ростовских кофеен
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Почему дорожает кофе

Ожидаемо, на подорожание кофе повлияли санкции, падение курса рубля и возросшие траты кофеен на поставку необходимой продукции.

«Розничные цены выросли, но позже, чем это должно было случиться. Во-первых, импорт львиной части привычных ингредиентов стал обходным, то есть дорогим, не говоря о том, что сам кофе не произрастает в России. Во-вторых, доллар значительно вырос относительно рубля. Бывали случаи, когда люди в спешке закупали тонны зерна в пик роста валют, что значительно увеличило себестоимость выходящего продукта», — рассказали корреспонденту RostovGazeta представители кофейни «Прибой» на Кировском.

В другой популярной ростовской кофейне «Хюгге» также заявили, что повышали цены на кофе в начале года.

«В начале года повышали цены на кофе на 5%, чтобы компенсировать рост цен на зерно, молоко и другие продукты и повысить зарплату сотрудникам», — объяснил представитель заведения.

Подорожали практически все ингредиенты для кофе. Особенно остро инфляция ударила по зарубежному растительному молоку и зерновому кофе. Например, на 82% подорожал кофе в зернах Lebo, на 14% — Bushido и на 6% — Lavazza.

Особенно остро инфляция ударила по зарубежному растительному молоку и зерновому кофе Особенно остро инфляция ударила по зарубежному растительному молоку и зерновому кофе
Особенно остро инфляция ударила по зарубежному растительному молоку и зерновому кофе
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Что предпринимают кофейни, чтобы снизить влияние инфляции

Чтобы сдержать уровень инфляции и оставить цены на кофе приемлемыми, владельцы кофеен начали сотрудничать с поставщиками из Индии и Вьетнама. Так им удается хотя бы немного снизить уровень затрат на логистику. Некоторые же стали заказывать более дешевые сорта кофе или бренды растительного молока.

«Работаем с себестоимостью напитка при сохранении качества: выбираем альтернативных поставщиков, делаем закупки по акциям, покупаем продукцию у местных производителей», — рассказали о своем способе решения проблем представители ростовской кофейни «Хюгге».

«Не получится экономить на ингредиентах или персонале, сохраняя стандарт качества. Однако в худших случаях уместно сэкономить на оборудовании и логотипах, качестве черновых расходников, амбициях. А нужно ли это вообще? Из страны ушли импортные бренды и франшизы, фокус внимания сместился на местных ремесленников. Люди, платившие за логотип раньше, теперь платят за стабильное качество, поскольку в новом мире его тяжело сохранить», — заявили в «Прибое».

Кофе в одной из ростовских кофеенКофе в одной из ростовских кофеен
Кофе в одной из ростовских кофеен
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Ждать ли очередного подорожания кофе?

Стоимость кофе может измениться в зависимости от курса рубля. Также свое влияние до сих пор оказывает рост цен на ингредиенты для напитка. Собеседники издания сошлись во мнении, что кофе подорожает в среднем еще на 5-10%.

«Ничего критичного. Цены в худшем случае могут вырасти еще на 5-10%, но за последний год и рынок и потребитель привыкли к динамике: первые повысили цены с учетом нестабильности, а вторые примут это, потому что цены растут, пожалуй, на все.

Увы, как и все остальное, в этом лучшем случае кофе не подешевеет. Но производители, импортеры и заведения снова получат ресурсы для амбиций, новых открытий и качественной заботы о потребителе», — заключили в кофейне «Прибой».

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