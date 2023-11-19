При обстреле ВСУ в селе у границы с Ростовской областью погибла женщина

Posted Вчера, 20:02
Published Вчера, 20:02
Modified Вчера, 20:05
Updated Вчера, 20:05
ВСУ нанесли удары по жилому массиву. В селе были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры по улице Ленина. Кроме того, в результате обстрела погибла 51-летняя женщина.
Обстрел ВСУ вели в дневное время. В общей сложности противник выпустил по территории поселка шесть ракет. Однако тип вооружения, а также цель, по которой велся огонь, уточняются.
Ранее сообщалось, что во время командировки, которая длилась 83 дня, саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса.