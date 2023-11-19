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Posted Вчера, 20:02

Published Вчера, 20:02

Modified Вчера, 20:05

Updated Вчера, 20:05

В селе у границы с Ростовской областью при обстрелах ВСУ погибла женщина

При обстреле ВСУ в селе у границы с Ростовской областью погибла женщина

19 ноября 2023, 20:02
Фото: Midjourney
В селе у границы с Ростовской областью при обстрелах ВСУ погибла женщина
19 ноября ВСУ ударили из дальнобойных РСЗО по селу Кумачово в Старобешевском районе, которое находится в 40 километрах от границы с Ростовской областью, сообщается в телеграм-канале СЦКК.
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СВО

ВСУ нанесли удары по жилому массиву. В селе были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры по улице Ленина. Кроме того, в результате обстрела погибла 51-летняя женщина.

Обстрел ВСУ вели в дневное время. В общей сложности противник выпустил по территории поселка шесть ракет. Однако тип вооружения, а также цель, по которой велся огонь, уточняются.

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Ранее сообщалось, что во время командировки, которая длилась 83 дня, саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса.

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