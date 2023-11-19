Ветеринары в Ростове спасли питона, проглотившего футболку

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Хозяин змеи отдал свою футболку в качестве подстилки. В один из дней одежда пропала. Владелец предположил, что питон заглотил футболку вместе с мышью, которую в тот день ему дали в качестве обеда.
Для того, чтобы помочь питомцу его хозяину пришлось ехать в Ростов. Местные ветеринары ввели рептилию в общий наркоз, а затем с помощью эндоскопа вытащили футболку прямо из рта питона.
На данный момент необычное домашнее животное чувствует себя хорошо и вернулось к прежнему образу жизни.
Ранее стало известно, что в Ростовской зоопарке появился лось. Его нашли на обочине трассы в Ростовской области.