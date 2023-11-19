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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Ветеринары в Ростове спасли питона, проглотившего футболку

Ветеринары в Ростове спасли питона, проглотившего футболку

19 ноября 2023, 07:15
Фото: Midjourney
Ветеринары в Ростове спасли питона, проглотившего футболку
Ветеринары в Ростове оказали помощь питону, который заглотил одежду владельцев питомца, сообщают в местной соцсети.

Хозяин змеи отдал свою футболку в качестве подстилки. В один из дней одежда пропала. Владелец предположил, что питон заглотил футболку вместе с мышью, которую в тот день ему дали в качестве обеда.

Питон проглотил футболку вместе с мышью, которую ему дали на обедПитон проглотил футболку вместе с мышью, которую ему дали на обед
Питон проглотил футболку вместе с мышью, которую ему дали на обед
Фото: Ростовская телега
В Ростове спасли питона, съевшего футболкуВ Ростове спасли питона, съевшего футболку
В Ростове спасли питона, съевшего футболку
Фото: Ростовская телега
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Для того, чтобы помочь питомцу его хозяину пришлось ехать в Ростов. Местные ветеринары ввели рептилию в общий наркоз, а затем с помощью эндоскопа вытащили футболку прямо из рта питона.

На данный момент необычное домашнее животное чувствует себя хорошо и вернулось к прежнему образу жизни.

Ранее стало известно, что в Ростовской зоопарке появился лось. Его нашли на обочине трассы в Ростовской области.

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