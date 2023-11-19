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Самые загруженные остановки в Ростове находятся рядом с рынками, ТЦ и новыми ЖК,

Власти Ростова определили 20 самых загруженных остановок транспорта в городе

19 ноября 2023, 07:29
Фото: 1MI
Самые загруженные остановки в Ростове находятся рядом с рынками, ТЦ и новыми ЖК,
Самые загруженные остановки в Ростове находятся рядом с рынками, ТЦ и новыми ЖК, заявили СМИ в департаменте транспорта города.

В департаменте транспорта назвали 161. ру самые загруженные остановки общественного транспорта в Ростове. Как правило, они располагаются рядом с рынками, торговыми центрами, новыми ЖК, школами и больницами.

Так, список пополнили остановки на Московской улице (Западный разворот и переулок Соборный); на улице Зорге (ТЦ «Талер» и рынок «Привоз»), остановка «Универсам» на Коммунистическом. Также в перечень вошли остановки на пересечении Зорге и Стачки, рядом с ТЦ «Сокол» и на Привокзальной площади.

В центре самыми загруженными оказались остановки на Ворошиловском (ЦГБ и площадь Советов), Красноармейской (пересечение Буденновского с Ворошиловским) и площадь Карла Маркса.

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Ожидаемо в перечень проблемных вошли и остановки рядом с ТЦ «Горизонт», Северным рынком, ТЦ «Вавилон», рынками «Темерник» и «Восточный», а также «Королева, 4».

Наконец, другими загруженными остановками в Ростове оказались ЖКС, Стройгородок, площадь 2-й Пятилетки, РГУПС, Пригородный автовокзал на Шолохова и рынок «Лидер».

Ранее жители Каменки в Ростове пожаловались на забитые автобусы.

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