Власти Ростова определили 20 самых загруженных остановок транспорта в городе

Так, список пополнили остановки на Московской улице (Западный разворот и переулок Соборный); на улице Зорге (ТЦ «Талер» и рынок «Привоз»), остановка «Универсам» на Коммунистическом. Также в перечень вошли остановки на пересечении Зорге и Стачки, рядом с ТЦ «Сокол» и на Привокзальной площади.