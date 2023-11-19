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Запреты на использование пиротехники на территории Ростова не предусмотрены

Власти Ростова ответили на просьбу горожан запретить салюты и фейерверки

19 ноября 2023, 08:31
Фото: 1MI
Запреты на использование пиротехники на территории Ростова не предусмотрены
Запреты на использование пиротехники на территории Ростова не предусмотрены, сообщили горожанам в пресс-службе администрации города.

Жители Ростова в социальных сетях попросили запретить ночью использование салютов. Звуки взрывов пугают горожан уже долгое время.

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Администрация Ростова на такие меры пока что идти не готова. Она посоветовала местным жителям в случае использования пиротехники ночью звонить в полицию или по номеру 112.

«Иные запреты в части запуска пиротехнических изделий на территории города Ростова-на-Дону не предусмотрены», — заключили в администрации города.

Тема запрета салютов в Ростове обсуждается с начала СВО. Горожане путают звуки взрывов пиротехники с работой ПВО. Также ночная канонада мешает ростовчанам спать.

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