Власти Ростова ответили на просьбу горожан запретить салюты и фейерверки

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Жители Ростова в социальных сетях попросили запретить ночью использование салютов. Звуки взрывов пугают горожан уже долгое время.
Администрация Ростова на такие меры пока что идти не готова. Она посоветовала местным жителям в случае использования пиротехники ночью звонить в полицию или по номеру 112.
«Иные запреты в части запуска пиротехнических изделий на территории города Ростова-на-Дону не предусмотрены», — заключили в администрации города.
Тема запрета салютов в Ростове обсуждается с начала СВО. Горожане путают звуки взрывов пиротехники с работой ПВО. Также ночная канонада мешает ростовчанам спать.