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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Заниматься высадкой деревьев на острове Зеленом власти в этом году не планируют

У Ростова не оказалось денег на высадку деревьев на Зеленом острове в 2023 году

19 ноября 2023, 09:31
Фото: 1MI
Заниматься высадкой деревьев на острове Зеленом власти в этом году не планируют
Заниматься высадкой деревьев на острове Зеленом власти в этом году не планируют, заявили в администрации Ростова.

Жители Ростова поинтересовались у властей, как обстоит ситуация с высадкой деревьев на Зеленом острове, а также в роще рядом со старым аэропортом.

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В администрации Ростова отвечать на вопрос о восстановлении деревьев рядом со старым аэропортом не стали. Вероятно, пока участок находится в частной собственности, заниматься насаждениями там будет собственник.

Что касается Зеленого острова, высаживать деревья там тоже не планируется.

«Работы по высадке зеленых насаждений по адресному ориентиру о. Зеленый в осенний посадочный период 2023 году за счет бюджетных средств не производятся», — говорится в сообщении властей.

Напомним, ростовские активисты несколько дней защищали от уничтожения рощу с полувековыми деревьями на улице Зеленой. Ранее этот участок относился к зоне городских лесов, а затем был передан частному владельцу. Тот решил избавиться от деревьев и застроить землю. После общественного резонанса и подключения к делу полиции, прокуратуры и властей вырубку остановили. Хотя собственник успела уничтожить 16 деревьев.

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