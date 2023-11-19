У Ростова не оказалось денег на высадку деревьев на Зеленом острове в 2023 году

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Жители Ростова поинтересовались у властей, как обстоит ситуация с высадкой деревьев на Зеленом острове, а также в роще рядом со старым аэропортом.
В администрации Ростова отвечать на вопрос о восстановлении деревьев рядом со старым аэропортом не стали. Вероятно, пока участок находится в частной собственности, заниматься насаждениями там будет собственник.
Что касается Зеленого острова, высаживать деревья там тоже не планируется.
«Работы по высадке зеленых насаждений по адресному ориентиру о. Зеленый в осенний посадочный период 2023 году за счет бюджетных средств не производятся», — говорится в сообщении властей.
Напомним, ростовские активисты несколько дней защищали от уничтожения рощу с полувековыми деревьями на улице Зеленой. Ранее этот участок относился к зоне городских лесов, а затем был передан частному владельцу. Тот решил избавиться от деревьев и застроить землю. После общественного резонанса и подключения к делу полиции, прокуратуры и властей вырубку остановили. Хотя собственник успела уничтожить 16 деревьев.