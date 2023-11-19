У Ростова не оказалось денег на высадку деревьев на Зеленом острове в 2023 году

Напомним, ростовские активисты несколько дней защищали от уничтожения рощу с полувековыми деревьями на улице Зеленой. Ранее этот участок относился к зоне городских лесов, а затем был передан частному владельцу. Тот решил избавиться от деревьев и застроить землю. После общественного резонанса и подключения к делу полиции, прокуратуры и властей вырубку остановили. Хотя собственник успела уничтожить 16 деревьев.