Водитель влетел в заправку в Ростове на Вавилова

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Авария произошла вечером 18 ноября. На опубликованном в сети ролике видно, что водитель «Жигули» не справился с управлением и на скорости въехал в стелу. При этом весь капот у машины оказался смят.
Проезжающие мимо происшествия очевидцы засняли, как подошедшие к месту ДТП люди пытаются оказать помощь лежащему на земле водителю. Пока о его состоянии ничего не известно. Также неизвестно, что послужило причиной ДТП.
Ранее в Ростове нарушитель при попытке скрыться от сотрудников ГИБДД стал причиной массовой аварии. Он врезался в два автомобиля.