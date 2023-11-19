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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

«Жигули» врезались в стелу заправки в Ростове нa Βaвилοвa

Водитель влетел в заправку в Ростове на Вавилова

19 ноября 2023, 05:52
Фото: Midjourney
«Жигули» врезались в стелу заправки в Ростове нa Βaвилοвa
В стелу АЗС на кольце на пересечении улицы Вавилова и проспекта Королева врезался ВАЗ-2104, сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла вечером 18 ноября. На опубликованном в сети ролике видно, что водитель «Жигули» не справился с управлением и на скорости въехал в стелу. При этом весь капот у машины оказался смят.

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«Жигули» врезались в стелу заправки в Ростове нa Βaвилοвa
Видео: Midjourney

Проезжающие мимо происшествия очевидцы засняли, как подошедшие к месту ДТП люди пытаются оказать помощь лежащему на земле водителю. Пока о его состоянии ничего не известно. Также неизвестно, что послужило причиной ДТП.

Ранее в Ростове нарушитель при попытке скрыться от сотрудников ГИБДД стал причиной массовой аварии. Он врезался в два автомобиля.

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