«Волосы Ильича почти не рельефные»: советскую монету продают в Ростове за 1,5 млн руб

Posted Вчера, 16:00
Published Вчера, 16:00
Modified Вчера, 16:01
Updated Вчера, 16:01
Житель Ростова продает советский рубль. Монета посвящена столетию со дня рождения Владимира Ленина. Горожанин оценил ее в полтора миллиона рублей.
«Волосы Ильича почти не рельефные, кто знает, тот поймет, о чем речь», — уточняет продавец для по всей видимости истинных знатоков.
Этот же продавец продает и другую советскую рублевую монету. Она посвящена 175-летию со дня Бородинского сражения. За нее ростовчанин хочет получить 200 тысяч рублей.
В обоих случаях предприимчивый нумизмат рассматривает торг, однако менять монеты он не собирается.
Ранее в Ростове на сайте бесплатных объявлений решили продать уникальное историческое здание за 300 миллионов рублей.