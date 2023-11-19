rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 16:00

Published Вчера, 16:00

Modified Вчера, 16:01

Updated Вчера, 16:01

Советский рубль продают в Ростове за полтора миллиона рублей

«Волосы Ильича почти не рельефные»: советскую монету продают в Ростове за 1,5 млн руб

19 ноября 2023, 16:00
Фото: pxhere.com
Советский рубль продают в Ростове за полтора миллиона рублей

Советский рубль продают в Ростове за полтора миллиона рублей

Житель Ростова выставил на продажу советскую рублевую монету, горожанин считает ее уникальной и требует за покупку 1,5 миллиона рублей, сообщение об этом он разместил на сайте бесплатных объявлений.

Житель Ростова продает советский рубль. Монета посвящена столетию со дня рождения Владимира Ленина. Горожанин оценил ее в полтора миллиона рублей.

«Волосы Ильича почти не рельефные, кто знает, тот поймет, о чем речь», — уточняет продавец для по всей видимости истинных знатоков.

Советский рубль, выставленный на продажу в РостовеСоветский рубль, выставленный на продажу в Ростове
Советский рубль, выставленный на продажу в РостовеСоветский рубль, выставленный на продажу в Ростове
Советский рубль, выставленный на продажу в Ростове
Фото: Авито

Этот же продавец продает и другую советскую рублевую монету. Она посвящена 175-летию со дня Бородинского сражения. За нее ростовчанин хочет получить 200 тысяч рублей.

В обоих случаях предприимчивый нумизмат рассматривает торг, однако менять монеты он не собирается.

Ранее в Ростове на сайте бесплатных объявлений решили продать уникальное историческое здание за 300 миллионов рублей.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростове обыскивают суды, пока горожане спасают от уничтожения рощуБеспилотник смогли напечатать на 3D-принтере в Ростовской областиЩедрость по асфальту пошла: Меркурий заявил, кому нельзя жертвовать деньги в Ростове
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове обыскивают суды, пока горожане спасают от уничтожения рощу
Вчера, 14:54
Щедрость по асфальту пошла: Меркурий заявил, кому нельзя жертвовать деньги в Ростове
Вчера, 12:58
Беспилотник смогли напечатать на 3D-принтере в Ростовской области
Вчера, 14:01
Двукратный рост автокредитов зафиксирован в Ростовской области в 2023 году
Вчера, 15:33
В кофейнях Ростова-на-Дону предупредили о резком росте цен на кофе в декабре
Вчера, 05:39
Дизайнер обоев, гончар и кузнец: названы самые редкие вакансии в Ростовской области
Вчера, 05:29