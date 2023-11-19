«Волосы Ильича почти не рельефные»: советскую монету продают в Ростове за 1,5 млн руб

Советский рубль продают в Ростове за полтора миллиона рублей

Житель Ростова выставил на продажу советскую рублевую монету, горожанин считает ее уникальной и требует за покупку 1,5 миллиона рублей, сообщение об этом он разместил на сайте бесплатных объявлений.