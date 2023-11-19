Выбиты окна и балконы: огромное дерево рухнуло на многоэтажку в центре Ростова

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Ростове на улице Немировича-Данченко, 78/5 огромное аварийное дерево упало на старую девятиэтажку. Сегодня в городе ветреная погода. Вероятно, дерево не устояло под натиском стихии и рухнуло.
Судя по кадрам с места событий, повреждены оказались оконные проемы и несколько балконов девятиэтажки. Также дерево упало на стоящую рядом иномарку.
О пострадавших среди местных жителей не сообщается. В управление по ГО и ЧС Ростова инцидент пока не комментировали.
Ранее сообщалось, что на выходных в Ростове ожидается увеличение скорости ветра до 22 метров в секунду. Спасатели просили горожан быть осторожнее и не оставлять машины рядом с аварийными деревьями, дорожными знаками и другими неустойчивыми конструкциями.