Выбиты окна и балконы: огромное дерево рухнуло на многоэтажку в центре Ростова

Ранее сообщалось, что на выходных в Ростове ожидается увеличение скорости ветра до 22 метров в секунду. Спасатели просили горожан быть осторожнее и не оставлять машины рядом с аварийными деревьями, дорожными знаками и другими неустойчивыми конструкциями.