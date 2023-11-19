rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

В Ростове на Немировича-Данченко аварийное дерево рухнуло на многоэтажный дом

Выбиты окна и балконы: огромное дерево рухнуло на многоэтажку в центре Ростова

19 ноября 2023, 07:59
Фото: 1MI
В Ростове на Немировича-Данченко аварийное дерево рухнуло на многоэтажный дом

Огромное дерево рухнуло на многоэтажку в центре Ростова

В Ростове на Немировича-Данченко аварийное дерево упало на многоэтажный дом, сообщают в социальных сетях очевидцы.

В Ростове на улице Немировича-Данченко, 78/5 огромное аварийное дерево упало на старую девятиэтажку. Сегодня в городе ветреная погода. Вероятно, дерево не устояло под натиском стихии и рухнуло.

Рухнувшее дерево на Немировича-ДанченкоРухнувшее дерево на Немировича-Данченко
Рухнувшее дерево на Немировича-Данченко
Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП Ростов"

Судя по кадрам с места событий, повреждены оказались оконные проемы и несколько балконов девятиэтажки. Также дерево упало на стоящую рядом иномарку.

О пострадавших среди местных жителей не сообщается. В управление по ГО и ЧС Ростова инцидент пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что на выходных в Ростове ожидается увеличение скорости ветра до 22 метров в секунду. Спасатели просили горожан быть осторожнее и не оставлять машины рядом с аварийными деревьями, дорожными знаками и другими неустойчивыми конструкциями.

Читайте также:
Огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороныВетер повалил десятки деревьев, заборы и дорожные знаки в РостовеБудет холодно и пасмурно: какой погоды ждать ростовчанам на выходных
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Транспорт#Соцсети#Падение дерева#Последние новости Ростова на сегодня#Ветер в Ростове#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
На Дону готовятся к холодам и снегопадам, а ростовчане переселяются в палатки
Вчера, 15:54
В Шахтах задержали 20-летнюю убийцу сотрудницы СИЗО
Вчера, 16:21
В Ростове 24-летний водитель протаранил два автомобиля во время побега от полиции
Вчера, 09:36
В Новочеркасске скончался велосипедист, который зацепился за тягач
Вчера, 09:03
В Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском
Вчера, 07:27
Стало известно, почему Путин был не в военной форме в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:06