Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Ростовской области

Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодную оценку деятельности чиновников. Под его действие попадают не только мэры, но и губернаторы, а также депутаты разных уровней: от местных советов и до Госдумы. Выборы проходят раз в пять лет, за это время отношение людей может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании нередко проявляют гораздо большую активность, чем после избрания.