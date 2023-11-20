Буцаев: РЭО создал альбом техрешений по обращению с ТКО в промышленности

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, два года назад компания создала альбом с типовыми решениями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Этими материалами активно пользуются власти в регионах и инвесторы, которые вкладывают в проекты в сфере ТКО. Он выразил уверенность в том, что новый сборник типовых технических решений также будет хорошо встречен заинтересованными лицами.