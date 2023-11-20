Буцаев: РЭО создал альбом техрешений по обращению с ТКО в промышленности

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:01
В нем представлены работающие утилизаторы вторичных ресурсов, а также производители продукции из них и из вторсырья, передает 56orb.ru.
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, два года назад компания создала альбом с типовыми решениями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Этими материалами активно пользуются власти в регионах и инвесторы, которые вкладывают в проекты в сфере ТКО. Он выразил уверенность в том, что новый сборник типовых технических решений также будет хорошо встречен заинтересованными лицами.
Речь идет о типовых техрешениях для переработки вторсырья, образующегося в отраслях металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, производстве строительных материалов, а также электронной промышленности и микроэлектроники. Альбом включает 25 реализованных проектов и три в стадии проектирования.
«Альбом содержит информацию о принципиальных технологических схемах объектов утилизации вторичных ресурсов, месте их реализации, перечне производимой продукции и перечне используемого в технологическом процессе вторичного ресурса и вторичного сырья», — уточнил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.
Альбом разработан совместно с Минпромторгом России в рамках реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».
Этот сборник типовых решений соответствует идее формирования экономики замкнутого цикла.