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Молодая жена подарила ростовчанину Диброву черный крест на день рождения

Черный крест подарили ростовчанину Диброву на день рождения

20 ноября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Молодая жена подарила ростовчанину Диброву черный крест на день рождения
Знаменитый телеведущий из Ростова Дмитрий Дибров получил в подарок от жены черный крест, об этом сообщили СМИ.

Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» напомнил, что 14 ноября известный телеведущий Дмитрий Дибров отмечал свой 64-й день рождения. В кругу семьи и друзей его молодая супруга Полина Диброва вручила мужу черный крест. Стоимость украшения оценили в 250 тысяч рублей.

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В издании рассказали, что изделие на шнурке является копией украшения, потерянного Дибровым во время прошлого отпуска.

Ранее ростовчанин Дибров призвал земляков перестать беспокоиться за исторический центр города и передать его в аренду бизнесменам, даже если они не смогут надлежащим образом ухаживать за старинными зданиями.

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