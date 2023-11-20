Черный крест подарили ростовчанину Диброву на день рождения

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» напомнил, что 14 ноября известный телеведущий Дмитрий Дибров отмечал свой 64-й день рождения. В кругу семьи и друзей его молодая супруга Полина Диброва вручила мужу черный крест. Стоимость украшения оценили в 250 тысяч рублей.
В издании рассказали, что изделие на шнурке является копией украшения, потерянного Дибровым во время прошлого отпуска.
Ранее ростовчанин Дибров призвал земляков перестать беспокоиться за исторический центр города и передать его в аренду бизнесменам, даже если они не смогут надлежащим образом ухаживать за старинными зданиями.