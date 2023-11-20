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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:21

Диетолог Соломатина рассказала, сколько сахара можно съедать в день

Диетолог Соломатина рассказала, сколько сахара можно съедать в день

20 ноября 2023, 05:14
Фото: 1MI
Объем потребляемого человеком сахара не должен превышать 10 процентов от общего суточного рациона. Об этом сообщила доктор наук по диетологии Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

Эта норма распространяется на все виды сахара, включая свекольный, белый, тростниковый, коричневый, подчеркнула специалист.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дневная норма сахара составляет 12 чайных ложек, что эквивалентно 50 граммам.

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«Это условная порция, рассчитанная на среднестатистического человека. В целом же диетологи советуют индивидуализировать потребление этого популярного компонента, опираясь на индивидуальные потребности. Для этого необходимо рассчитывать дневную норму потребления сахара на основе общего числа калорий, необходимых взрослому человеку», — пояснила Соломатина.

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