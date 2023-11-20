Диетолог Соломатина рассказала, сколько сахара можно съедать в день

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Эта норма распространяется на все виды сахара, включая свекольный, белый, тростниковый, коричневый, подчеркнула специалист.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дневная норма сахара составляет 12 чайных ложек, что эквивалентно 50 граммам.
«Это условная порция, рассчитанная на среднестатистического человека. В целом же диетологи советуют индивидуализировать потребление этого популярного компонента, опираясь на индивидуальные потребности. Для этого необходимо рассчитывать дневную норму потребления сахара на основе общего числа калорий, необходимых взрослому человеку», — пояснила Соломатина.
Ранее диетолог Редина назвала продукты, вызывающие ожирение.