Диетолог Соломатина рассказала, сколько сахара можно съедать в день

«Это условная порция, рассчитанная на среднестатистического человека. В целом же диетологи советуют индивидуализировать потребление этого популярного компонента, опираясь на индивидуальные потребности. Для этого необходимо рассчитывать дневную норму потребления сахара на основе общего числа калорий, необходимых взрослому человеку», — пояснила Соломатина.