Два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В понедельник, 20 ноября, пожарные объявили, что двое дончан стали жертвами пожаров, задохнувшись угарным газом.
Первую жертву обнаружили в частном домовладении на улице Интернациональной, 24 в селе Михайлово-Александровка в Чертковском районе. По предварительной информации, пожар охватил площадь 45 квадратных метров, в результате ЧС погиб 60-летний мужчина. Одной из версий возникновения огня назвали неосторожное курение.
Второй жертвой стала 78-летняя ростовчанка, в доме которой замкнуло электроудлинитель. Пожар на улице Дачной, 45 охватил только один «квадрат» площади, но и этого было достаточно, чтобы пожилая женщина задохнулась едким дымом.
По словам спасателей, пяти вдохов угарного газа достаточно, чтобы человек задохнулся, а потому очень важно ставить дома пожарные извещатели, способные «почувствовать» запах дыма и оповестить об этом предупреждающим сигналом.
Ранее в пожаре погиб мужчина средних лет, чей дом сгорел из-за небезопасного использования печного отопления.