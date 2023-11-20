Два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября

Второй жертвой стала 78-летняя ростовчанка, в доме которой замкнуло электроудлинитель. Пожар на улице Дачной, 45 охватил только один «квадрат» площади, но и этого было достаточно, чтобы пожилая женщина задохнулась едким дымом.