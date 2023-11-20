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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября

Два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября

20 ноября 2023, 08:27
Фото: МЧС по РО
Два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября
В Ростовской области два человека погибли в пожарах утром 20 ноября, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В понедельник, 20 ноября, пожарные объявили, что двое дончан стали жертвами пожаров, задохнувшись угарным газом.

Первую жертву обнаружили в частном домовладении на улице Интернациональной, 24 в селе Михайлово-Александровка в Чертковском районе. По предварительной информации, пожар охватил площадь 45 квадратных метров, в результате ЧС погиб 60-летний мужчина. Одной из версий возникновения огня назвали неосторожное курение.

Второй жертвой стала 78-летняя ростовчанка, в доме которой замкнуло электроудлинитель. Пожар на улице Дачной, 45 охватил только один «квадрат» площади, но и этого было достаточно, чтобы пожилая женщина задохнулась едким дымом.

Причины уточняются: пожар вспыхнул ночью на заводе «Атоммаш» в Ростовской области
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По словам спасателей, пяти вдохов угарного газа достаточно, чтобы человек задохнулся, а потому очень важно ставить дома пожарные извещатели, способные «почувствовать» запах дыма и оповестить об этом предупреждающим сигналом.

Ранее в пожаре погиб мужчина средних лет, чей дом сгорел из-за небезопасного использования печного отопления.

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