Двукратный рост ипотеки зафиксирован в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Количество оформленных ипотек в Ростовской области в 2023 году выросло в два раза. В регионе выдали ипотечных кредитов на сумму в почти 140 миллиардов рублей. Годом ранее сумма была в два раза меньше.
Эксперты объясняют высокий спрос на ипотеку льготными программами. При этом больше всего кредитов жители Ростовской области брали этой осенью.
«Абсолютный рекорд был зафиксирован в сентябре — тогда показатель составил 6,7 тыс. кредитов на сумму 24,6 млрд рублей. Заемщики стремились закрыть сделки по ранее одобренным заявкам и успеть взять ипотеку до увеличения рыночных ставок и повышения первоначального взноса по льготным программам», — заявили СМИ в Центробанке.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области в два раза чаще стали брать и автокредиты.