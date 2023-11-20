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Published Сегодня, 12:55

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Двукратный рост ипотечных кредитов зафиксирован в Ростовской области в 2023 году

Двукратный рост ипотеки зафиксирован в Ростовской области в 2023 году

20 ноября 2023, 12:55
Фото: Midjourney
Двукратный рост ипотечных кредитов зафиксирован в Ростовской области в 2023 году
Жители Ростовской области в 2023 году охотнее берут ипотеку, пишет «Деловая газета».

Количество оформленных ипотек в Ростовской области в 2023 году выросло в два раза. В регионе выдали ипотечных кредитов на сумму в почти 140 миллиардов рублей. Годом ранее сумма была в два раза меньше.

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Эксперты объясняют высокий спрос на ипотеку льготными программами. При этом больше всего кредитов жители Ростовской области брали этой осенью.

«Абсолютный рекорд был зафиксирован в сентябре — тогда показатель составил 6,7 тыс. кредитов на сумму 24,6 млрд рублей. Заемщики стремились закрыть сделки по ранее одобренным заявкам и успеть взять ипотеку до увеличения рыночных ставок и повышения первоначального взноса по льготным программам», — заявили СМИ в Центробанке.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области в два раза чаще стали брать и автокредиты.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ипотека#RostovGazeta
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