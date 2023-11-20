Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова

Posted 20 ноября 2023, 08:44
Published 20 ноября 2023, 08:44
Modified 20 ноября 2023, 18:59
Updated 20 ноября 2023, 18:59
Политолог уверен, что обыски в Ленинском районном суде Ростова являются продолжением кампании по борьбе с коррупционной сетью.
«Мы уже наблюдали подобные обыски в Советском районном суде. Думаю, что сейчас, как и говорили эксперты, обыски будут проходить во всех судах, которые так или иначе были связаны с деятельностью экс-председателя Елены Золотаревой, ее помощницы Юровой и арестованного начальника судебного департамента Рощевского», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник полагает, что в ближайшем будущем дело ростовских судей будет продолжено также и за пределами Ростовской области — в Кущевском районе Краснодарского края.
«Кущевское правосудие, на мой взгляд, плотно связано с ростовским. Очень многие, так сказать, интересанты, пользовались возможностью вывода судебных решений из Ростова в Кущевский район», — делится мнением эксперт.
Напоминаем, что официального подтверждения об обысках в Ленинском районном суде Ростова и у председателя суда пока не поступало. Информация уточняется.