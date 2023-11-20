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Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова

Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова

20 ноября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова
После обысков в Ленинском районном суде Ростова оперативные мероприятия наверняка пройдут и в других судах. Эта кампания закончится очищением ростовской системы правосудия, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Политолог уверен, что обыски в Ленинском районном суде Ростова являются продолжением кампании по борьбе с коррупционной сетью.

«Мы уже наблюдали подобные обыски в Советском районном суде. Думаю, что сейчас, как и говорили эксперты, обыски будут проходить во всех судах, которые так или иначе были связаны с деятельностью экс-председателя Елены Золотаревой, ее помощницы Юровой и арестованного начальника судебного департамента Рощевского», — отмечает Евгений Михайлов.

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Собеседник полагает, что в ближайшем будущем дело ростовских судей будет продолжено также и за пределами Ростовской области — в Кущевском районе Краснодарского края.

«Кущевское правосудие, на мой взгляд, плотно связано с ростовским. Очень многие, так сказать, интересанты, пользовались возможностью вывода судебных решений из Ростова в Кущевский район», — делится мнением эксперт.

Напоминаем, что официального подтверждения об обысках в Ленинском районном суде Ростова и у председателя суда пока не поступало. Информация уточняется.

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