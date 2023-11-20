Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова

«Мы уже наблюдали подобные обыски в Советском районном суде. Думаю, что сейчас, как и говорили эксперты, обыски будут проходить во всех судах, которые так или иначе были связаны с деятельностью экс-председателя Елены Золотаревой, ее помощницы Юровой и арестованного начальника судебного департамента Рощевского», — отмечает Евгений Михайлов.