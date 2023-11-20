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Published Сегодня, 15:38

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Голубев объяснил, зачем нужно содружество «Донбасс» для Ростовской области

Голубев объяснил, зачем нужно содружество «Донбасс» для Ростовской области

20 ноября 2023, 15:38
Фото: Midjourney
Голубев объяснил, зачем нужно содружество «Донбасс» для Ростовской области
Содружество «Донбасс» не будет представлять собой слияние Ростовской области с соседними регионами, заявил губернатор Василий Голубев в эфире «Дон 24».

Василий Голубев заявил, что содружества «Донбасс» не будет представлять собой соединения Ростовской области в единую площадку с Воронежской, Донецкой и Луганской областями.

«Это создание условий для более тесных отношений, связанных с развитием каждого из регионов», — пояснил губернатор.

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Он добавил, что в объединении регионы смогут теснее обмениваться опытом, а также сотрудничать. Особый упор будет сделан на взаимосвязях в угольной, агропромышленной, металлургической и машиностроительной отраслях.

Однако конкретных сроков оформления содружества, его задач и пошагового плана действий губернатор не назвал.

Напомним, глава Ростовской области анонсировал создание содружества «Донбасс» еще в феврале.

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