Голубев объяснил, зачем нужно содружество «Донбасс» для Ростовской области

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Василий Голубев заявил, что содружества «Донбасс» не будет представлять собой соединения Ростовской области в единую площадку с Воронежской, Донецкой и Луганской областями.
«Это создание условий для более тесных отношений, связанных с развитием каждого из регионов», — пояснил губернатор.
Он добавил, что в объединении регионы смогут теснее обмениваться опытом, а также сотрудничать. Особый упор будет сделан на взаимосвязях в угольной, агропромышленной, металлургической и машиностроительной отраслях.
Однако конкретных сроков оформления содружества, его задач и пошагового плана действий губернатор не назвал.
Напомним, глава Ростовской области анонсировал создание содружества «Донбасс» еще в феврале.