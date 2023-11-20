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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Губернатор в Ростовской области Голубев перейдет на российские смартфоны

«Конечно, буду»: глава Ростовской области решил перейти на российский смартфон

20 ноября 2023, 16:07
Фото: 1MI
Губернатор в Ростовской области Голубев перейдет на российские смартфоны

Губернатор в Ростовской области Голубев перейдет на российские смартфоны

Глава Ростовской области Василий Голубев собирается пользоваться собранными в регионе гаджетами, прозвучало в программе «О главном».

В Ростовской области вложат 8 миллиардов рублей в проект по запуску производства ноутбуков. Это должно произойти в ближайшие годы.

«Речь идет о ноутбуках и платах, а также батареях. Завод должен войти в строй в 2024 году, а еще через три года начнется производство планшетов и смартфонов», — заявил глава региона.

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Он добавил, что собирается пользоваться этими устройствами.

«Ну, конечно, буду. Сделано на Дону — это звучит красиво. Этот бренд связан уже не только с продуктами, но и с большим количеством товаров различного назначения», — подчеркнул губернатор

Ранее стало известно, что новый ЖК построят на месте бывшего водочного завода в центре Ростова-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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