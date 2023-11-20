«Конечно, буду»: глава Ростовской области решил перейти на российский смартфон

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В Ростовской области вложат 8 миллиардов рублей в проект по запуску производства ноутбуков. Это должно произойти в ближайшие годы.
«Речь идет о ноутбуках и платах, а также батареях. Завод должен войти в строй в 2024 году, а еще через три года начнется производство планшетов и смартфонов», — заявил глава региона.
Он добавил, что собирается пользоваться этими устройствами.
«Ну, конечно, буду. Сделано на Дону — это звучит красиво. Этот бренд связан уже не только с продуктами, но и с большим количеством товаров различного назначения», — подчеркнул губернатор
Ранее стало известно, что новый ЖК построят на месте бывшего водочного завода в центре Ростова-на-Дону.