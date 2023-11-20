Модульбанк отменил ставку по эквайрингу для владельцев кофеен

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Кофе не является продуктом первой необходимости, поэтому при повышении цены на него спрос будет сокращаться. Если же снижать качество напитка, то потребители, привыкшие к хорошему продукту, также могут отказаться от него.
«Гости кофеен очень чувствительные. У нас в стране очень хорошая гастрономическая культура в целом», — отмечает известный бариста, автор книги «Баристалогия» Глеб Невейкин.
В такой ситуации некоторые банки предлагают свою помощь бизнесу, стараясь бороться за каждого клиента, так же как и все участники международного рынка. Так, Модульбанк, работающий исключительно с малым и средним бизнесом, отменил для кофеен ставку по торговому эквайрингу. При подключении к платформе CafeStore владелец бизнеса может не платить проценты за прием безналичных платежей. По оценке финансистов, это может сэкономить десятки тысяч рублей ежемесячно. Это экономия на закупках товаров, на лизинге, зарплатах, РКС.
«Отменяя ставку по эквайрингу, банк продолжает упрощать жизнь владельцам кофеен», — заявил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.
Стоит отметить, что еще в 2022 году Модульбанк запустил платформу CafeStore, помогающую кофейням сокращать затраты. Этой осенью для бариста предложили бесплатное решение для автоматизации кофеен без необходимости открытия расчетного счета в банке.
Надеемся, что подобные меры помогут кофейням не поднимать существенно цены на любимый многими продукт.