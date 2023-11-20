Модульбанк отменил ставку по эквайрингу для владельцев кофеен

В такой ситуации некоторые банки предлагают свою помощь бизнесу, стараясь бороться за каждого клиента, так же как и все участники международного рынка. Так, Модульбанк, работающий исключительно с малым и средним бизнесом, отменил для кофеен ставку по торговому эквайрингу. При подключении к платформе CafeStore владелец бизнеса может не платить проценты за прием безналичных платежей. По оценке финансистов, это может сэкономить десятки тысяч рублей ежемесячно. Это экономия на закупках товаров, на лизинге, зарплатах, РКС.