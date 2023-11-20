Молодёжь Ростовской области приняла участие в фестивале «Мы выбираем здоровую жизнь»

— Сильная и творческая молодежь Ростовской области своим примером здорового образа мысли и жизни, своей волей к победе показали, как важно проявлять себя в жизни через творчество, искусство, спорт. Такие мероприятия вносят большой вклад в профилактику наркомании. Важно, что в фестивале приняли участие не только учащиеся школ, колледжей, но и работающая молодежь в возрасте до 35 лет, — добавил Алексей Чванов.