Молодёжь Ростовской области приняла участие в фестивале «Мы выбираем здоровую жизнь»

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Мероприятие собрало молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Неклиновского и Родионово-Несветайского районов Ростовской области, к которым присоединились представители региональной общественной организации «Свобода».
Организаторы пояснили, что основная цель данного мероприятия заключается в профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни. Сам фестиваль способен сформировать подростковые вкусы и поддерживать талантливых молодых людей в различных формах их творческой деятельности.
Начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов отметил, что подобный межрайонный фестиваль-конкурс в области проводится впервые.
— Сильная и творческая молодежь Ростовской области своим примером здорового образа мысли и жизни, своей волей к победе показали, как важно проявлять себя в жизни через творчество, искусство, спорт. Такие мероприятия вносят большой вклад в профилактику наркомании. Важно, что в фестивале приняли участие не только учащиеся школ, колледжей, но и работающая молодежь в возрасте до 35 лет, — добавил Алексей Чванов.
Участники фестиваля проявили себя в нескольких номинациях: рисунок или социальный плакат, видеоролик, театральные зарисовки, вокальное и хореографическое мастерство.
В каждом проекте участники фестиваля старались через творчество донести преимущества здорового образа жизни, как альтернативы вредным привычкам, в первую очередь, наркомании.