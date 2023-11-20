На ростовский завод по производству ноутбуков потратят 8 млрд рублей

В завод по производству ноутбуков в Ростове инвестирую порядка восьми миллиарда рублей. Запустить же предприятие власти хотят в 2024 году. Губернатор Василий Голубев уточнил, что производить там также будут плата, батареи для ноутбуков. Более того, в 2027 году завод начнет производить смартфоны.