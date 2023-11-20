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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

На ростовский завод по производству ноутбуков потратят 8 млрд руб

На ростовский завод по производству ноутбуков потратят 8 млрд рублей

20 ноября 2023, 16:05
Фото: Midjourney
На ростовский завод по производству ноутбуков потратят 8 млрд руб
На развитие ростовского завода по производству электроники потратят восемь миллиардов рублей, заявил в прямом эфире «Дон 24» губернатор Василий Голубев.

В завод по производству ноутбуков в Ростове инвестирую порядка восьми миллиарда рублей. Запустить же предприятие власти хотят в 2024 году. Губернатор Василий Голубев уточнил, что производить там также будут плата, батареи для ноутбуков. Более того, в 2027 году завод начнет производить смартфоны.

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Василий Голубев заверяет, что сам будет пользоваться ростовскими ноутбуками и телефонами.

— «Сделано на Дону» — звучит красиво. Это бренд, который уже существует, он уже связан не только с продуктами питания, но и с производством товаров самого разного назначения, — полагает губернатор.

Напомним, строить завод по производству ноутбуков начали в Ростове в конце августа этого года.

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