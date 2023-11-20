Нацгвардия потребовала 3,1 млн от оборонного авиазавода в Таганроге

В начале октября ФГУП «ОХРАНА» Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации» направило в арбитражный суд Ростовской области иск против ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева». В иске указано, что предприятие желает взыскать с ответчика долг на сумму более 3,14 миллиона рублей. Предположительно, эти средства должны были стать платой за услуги охраны авиастроительного предприятия, однако пока в материалах дела причина иска указана не была.