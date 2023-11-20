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Оборонный авиазавод в Таганроге задолжал нацгвардии 3,1 млн рублей

Нацгвардия потребовала 3,1 млн от оборонного авиазавода в Таганроге

20 ноября 2023, 10:30
Фото: 1MI
Оборонный авиазавод в Таганроге задолжал нацгвардии 3,1 млн рублей
В Ростовской области нацгвардия подала иск против ТАНТК имени Г. М. Бериева, подробности дела опубликовали в картотеке арбитражных дел.

В начале октября ФГУП «ОХРАНА» Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации» направило в арбитражный суд Ростовской области иск против ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева». В иске указано, что предприятие желает взыскать с ответчика долг на сумму более 3,14 миллиона рублей. Предположительно, эти средства должны были стать платой за услуги охраны авиастроительного предприятия, однако пока в материалах дела причина иска указана не была.

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Первое заседание по делу состоится 5 декабря, к этому моменту ответчик должен представить отзыв на заявление и доказательства, чтобы обосновать свою позицию.

Ранее стало известно, сколько в Ростовской области потратят на ремонт самолетов-амфибий.

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