«Не видел информации об этом»: донской губернатор высказался о железной дороге в Крым

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Он рассказал, что эта тема актуальна и в целом не против этого проекта. По его словам, при определенных условиях область сделает все, чтобы такая дорога появилась.
«Мы эту тему обсуждаем с РЖД, смотрим на условия, в которых сегодня приходится работать. Я думаю, что потенциально это несомненно сбудется», — заявил глава региона.
Он добавил, что ранее уже обсудили возможность восстановления действовавшего раньше участка в районе Миллерово. Это 75 километров пути по донскому региону, в данный момент изучается возможность для работ.
Ранее Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростова в Крым под вопросом.