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Published Сегодня, 15:36

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Updated Сегодня, 15:38

Донской губернатор Голубев прокомментировал строительство железной дороги в Крым

«Не видел информации об этом»: донской губернатор высказался о железной дороге в Крым

20 ноября 2023, 15:36
Фото: 1MI
Донской губернатор Голубев прокомментировал строительство железной дороги в Крым

Донской губернатор Голубев прокомментировал строительство железной дороги в Крым

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не видел информации о намерении построить железную дорогу в Крым, прозвучало в программе «О главном».

Он рассказал, что эта тема актуальна и в целом не против этого проекта. По его словам, при определенных условиях область сделает все, чтобы такая дорога появилась.

«Мы эту тему обсуждаем с РЖД, смотрим на условия, в которых сегодня приходится работать. Я думаю, что потенциально это несомненно сбудется», — заявил глава региона.

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Он добавил, что ранее уже обсудили возможность восстановления действовавшего раньше участка в районе Миллерово. Это 75 километров пути по донскому региону, в данный момент изучается возможность для работ.

Ранее Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростова в Крым под вопросом.

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