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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Зоолог Ерофеева объяснила, как избавиться от тараканов в Ростове

«Ненавидят запахи и шум»: три верных способа прогнать тараканов из квартиры в Ростове

20 ноября 2023, 04:31
Фото: Midjourney
Зоолог Ерофеева объяснила, как избавиться от тараканов в Ростове

Зоолог Ерофеева объяснила, как избавиться от тараканов в Ростове

Чтобы выдворить тараканов не обязательно травить их и себя химическими инсектицидами, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

По мнению зоолога, с наступлением холодов тараканы будут искать убежища в отапливаемых домах.

«Традиционно подвалы и подъезды домов обрабатывают от насекомых. Но это всегда тяжелые и неприятно пахнущие химикаты. В квартире в момент дезинсекции находиться невозможно. И дезинсекторы для домашнего пользования ничем не лучше», — считает зоолог.

Регина Ерофеева предложила несколько безвредных для ростовчан способов выгнать тараканов из квартиры.

По словам зоолога, тараканы не любят резких запахов, домашних животных и шума.

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«Запахи мяты, эвкалипта, цитрусовых и хвои очень раздражают тараканов. Поэтому можно расставить везде ванночки с аромамаслами, смазать ими плинтуса и пол или даже добавлять в ведро, когда делаете влажную уборку», — советует зоолог.

Насекомые, поясняет Регина Ерофеева, чутко реагируют на высокочастотные звуки. Они вызывают у тараканов панику. Поэтому не лишним будет установить дома ультразвуковой отпугиватель.

Третий способ, не самый эффективный, зато приятный для жильцов захваченного тараканами дома — завести кошку или собаку.

«Обычно тараканы их боятся. Кошки ловят тараканов, а собаки издают много шума. Но не факт, что питомец не окажется к тараканам равнодушным», — поясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что тараканы в Ростове захватили банкомат.

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