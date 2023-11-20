«Ненавидят запахи и шум»: три верных способа прогнать тараканов из квартиры в Ростове

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
По мнению зоолога, с наступлением холодов тараканы будут искать убежища в отапливаемых домах.
«Традиционно подвалы и подъезды домов обрабатывают от насекомых. Но это всегда тяжелые и неприятно пахнущие химикаты. В квартире в момент дезинсекции находиться невозможно. И дезинсекторы для домашнего пользования ничем не лучше», — считает зоолог.
Регина Ерофеева предложила несколько безвредных для ростовчан способов выгнать тараканов из квартиры.
По словам зоолога, тараканы не любят резких запахов, домашних животных и шума.
«Запахи мяты, эвкалипта, цитрусовых и хвои очень раздражают тараканов. Поэтому можно расставить везде ванночки с аромамаслами, смазать ими плинтуса и пол или даже добавлять в ведро, когда делаете влажную уборку», — советует зоолог.
Насекомые, поясняет Регина Ерофеева, чутко реагируют на высокочастотные звуки. Они вызывают у тараканов панику. Поэтому не лишним будет установить дома ультразвуковой отпугиватель.
Третий способ, не самый эффективный, зато приятный для жильцов захваченного тараканами дома — завести кошку или собаку.
«Обычно тараканы их боятся. Кошки ловят тараканов, а собаки издают много шума. Но не факт, что питомец не окажется к тараканам равнодушным», — поясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что тараканы в Ростове захватили банкомат.