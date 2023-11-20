«Ненавидят запахи и шум»: три верных способа прогнать тараканов из квартиры в Ростове

«Традиционно подвалы и подъезды домов обрабатывают от насекомых. Но это всегда тяжелые и неприятно пахнущие химикаты. В квартире в момент дезинсекции находиться невозможно. И дезинсекторы для домашнего пользования ничем не лучше», — считает зоолог.