НКР присвоило Банку ЗЕНИТ кредитный рейтинг A-. ru со стабильным прогнозом

В агентстве подчеркнули, что Банк поддерживает достаточный запас капитала. Несмотря на досоздание резервов до 100% объема заблокированных иностранных активов в текущем году, нормативы Банка останутся на высоком уровне. Уже в следующем году Банк ЗЕНИТ выйдет на плановые значения прибыльности.