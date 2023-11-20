Очаг африканской чумы вспыхнул неподалеку от Ростова

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В Новоалександровском сельском поселении в Азовском районе в ноябре зафиксировали несколько случаев заражения африканской чумой свиней.
Власти Ростова обеспокоились этим фактом и решили напомнить горожанам об опасности эпидемии. Несмотря на то, что чума не может нанести вред здоровью человека, она способна легко убить животное. Вакцины от африканской чумы нет, не разработаны и ее методы лечения.
Понять, что животное заболело можно по лихорадке, цианозу кожи и обширным геморрагиям во внутренних органах.
«В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями», — напомнили в администрации.
Ранее врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек африканской чумы свиней.