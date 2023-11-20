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В Азовском районе подтверждены несколько случаев заражения африканской чумой свиней

Очаг африканской чумы вспыхнул неподалеку от Ростова

20 ноября 2023, 17:39
Фото: 1MI
В Азовском районе подтверждены несколько случаев заражения африканской чумой свиней
В Азовском районе подтверждены несколько случаев заражения африканской чумой свиней, сообщила администрация Ростова-на-Дону.

В Новоалександровском сельском поселении в Азовском районе в ноябре зафиксировали несколько случаев заражения африканской чумой свиней.

Власти Ростова обеспокоились этим фактом и решили напомнить горожанам об опасности эпидемии. Несмотря на то, что чума не может нанести вред здоровью человека, она способна легко убить животное. Вакцины от африканской чумы нет, не разработаны и ее методы лечения.

Понять, что животное заболело можно по лихорадке, цианозу кожи и обширным геморрагиям во внутренних органах.

Зоолог рассказал о последствиях распространения африканской чумы свиней на Дону
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«В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями», — напомнили в администрации.

Ранее врач рассказал, опасно ли покупать продукты в Ростове после вспышек африканской чумы свиней.

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