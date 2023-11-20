Очаг африканской чумы вспыхнул неподалеку от Ростова

Власти Ростова обеспокоились этим фактом и решили напомнить горожанам об опасности эпидемии. Несмотря на то, что чума не может нанести вред здоровью человека, она способна легко убить животное. Вакцины от африканской чумы нет, не разработаны и ее методы лечения.