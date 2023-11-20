Оперативники нагрянули домой к работникам суда в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По информации канала, у председателя суда и одного из судей якобы прошли обыски. Говорится, что их дескать подозревают в коммерческой продажности.
«Оперативные мероприятия в отношении работников суда прошли утром 20 ноября по местам их жительства и работы», — уточняет канал.
Отмечается, что все собранные материалы направят в Высшую квалификационную коллегию. Это необходимо для получения разрешения на возбуждение уголовного дела.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
СМИ писали, что на прошлой неделе оперативники пришли с обысками в Советский районный суд.