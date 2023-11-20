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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

Оперативники нагрянули домой к работникам суда в Ростове-на-Дону

Оперативники нагрянули домой к работникам суда в Ростове-на-Дону

20 ноября 2023, 07:21
Фото: Midjourney
Оперативники нагрянули домой к работникам суда в Ростове-на-Дону

Оперативные мероприятия начались у сотрудников суда в Ростове-на-Дону 20 ноября

В Ростове-на-Дону в отношении сотрудников Ленинского районного суда утром в понедельник, 20 ноября, провели оперативные мероприятия, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, у председателя суда и одного из судей якобы прошли обыски. Говорится, что их дескать подозревают в коммерческой продажности.

«Оперативные мероприятия в отношении работников суда прошли утром 20 ноября по местам их жительства и работы», — уточняет канал.

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Отмечается, что все собранные материалы направят в Высшую квалификационную коллегию. Это необходимо для получения разрешения на возбуждение уголовного дела.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

СМИ писали, что на прошлой неделе оперативники пришли с обысками в Советский районный суд.

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