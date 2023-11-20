rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Оргкомитет по подготовке и проведению КИФ-2024 объединил представителей министерств

Оргкомитет по подготовке и проведению КИФ-2024 объединил представителей министерств

20 ноября 2023, 16:04
Фото: roscongress.org
Курирующий Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) зампред российского правительства Александр Новак объявил состав оргкомитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума.

Зампредом организационного комитета и ответственным секретарем предстоящего мероприятия станет советник главы государства Антон Кобяков. Об этом пишет gorod55.ru.

В состав оргкомитета включили главу Минэкономразвития России Максима Решетникова, а также замминистров финансов, экономического развития, промышленности и торговли, иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, спорта. Помимо этого, к подготовке КИФ-2024 привлекут глав субъектов СКФО, топ-менеджеров наиболее крупных госкорпораций, представителей бизнес-сообществ и общественных объединений.

Новак считает, что Кавказский инвестиционный форум выступит успешной деловой и выставочной площадкой, которая поможет укрепить связи и обеспечить дополнительный импульс развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Оргкомитет начал функционировать для координации и контроля работы по всем мероприятиям КИФ-2024. Вскоре пройдет первое заседание.

«К форуму должно быть привлечено максимум внимания. Работа будет вестись по всем направлениям: деловая программа, взаимодействие с партнерами, участниками и средствами массовой информации, разработка регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения мероприятия и другие вопросы. Ожидаем, что форум в следующем году вызовет большой интерес у бизнеса, что конвертируется в рост интереса предпринимателей к самому региону. Это в интересах всей страны, всех нас», — рассказал о перспективах форума Кобяков.

Кавказский инвестиционный форум — 2024 организован для наращивания инвестиционных возможностей Северо-Кавказского федерального округа и в интересах его стабильного социально-экономического развития. Его проведение запланировано на весну наступающего года. В роли организатора мероприятия заявлен Фонд Росконгресс.

#Общество
Подпишитесь
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03
«Не видел информации об этом»: донской губернатор высказался о железной дороге в Крым
Сегодня, 15:36
В Ростовской области начнут производить смартфоны в 2027 году
Сегодня, 16:14
Стало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области
Сегодня, 13:54
«Передо мной стояла красавица»: донские армяне в творчестве писателя Антона Чехова
Сегодня, 09:25
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Ростовской области
Сегодня, 05:00