Оргкомитет по подготовке и проведению КИФ-2024 объединил представителей министерств

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Зампредом организационного комитета и ответственным секретарем предстоящего мероприятия станет советник главы государства Антон Кобяков. Об этом пишет gorod55.ru.
В состав оргкомитета включили главу Минэкономразвития России Максима Решетникова, а также замминистров финансов, экономического развития, промышленности и торговли, иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, спорта. Помимо этого, к подготовке КИФ-2024 привлекут глав субъектов СКФО, топ-менеджеров наиболее крупных госкорпораций, представителей бизнес-сообществ и общественных объединений.
Новак считает, что Кавказский инвестиционный форум выступит успешной деловой и выставочной площадкой, которая поможет укрепить связи и обеспечить дополнительный импульс развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Оргкомитет начал функционировать для координации и контроля работы по всем мероприятиям КИФ-2024. Вскоре пройдет первое заседание.
«К форуму должно быть привлечено максимум внимания. Работа будет вестись по всем направлениям: деловая программа, взаимодействие с партнерами, участниками и средствами массовой информации, разработка регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения мероприятия и другие вопросы. Ожидаем, что форум в следующем году вызовет большой интерес у бизнеса, что конвертируется в рост интереса предпринимателей к самому региону. Это в интересах всей страны, всех нас», — рассказал о перспективах форума Кобяков.
Кавказский инвестиционный форум — 2024 организован для наращивания инвестиционных возможностей Северо-Кавказского федерального округа и в интересах его стабильного социально-экономического развития. Его проведение запланировано на весну наступающего года. В роли организатора мероприятия заявлен Фонд Росконгресс.