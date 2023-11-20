Почему в православии пожелание удачи считается грехом?

Ясновидящая Инна Мишина объяснила, почему безобидное пожелание удачи на самом деле привлекает к себе только негативные последствия. Согласно ее словам, в древности Удача или Молох был богом счастья для древних язычников, римлян, шумеров и карфагенян. Однако он славился своей крайней жестокостью.