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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Почему в православии пожелание удачи считается грехом?

Почему в православии пожелание удачи считается грехом?

20 ноября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Ясновидящая Инна Мишина уверена, что пожелания удачи не только бесполезны, но и негативно влияют на жизнь людей, и она рекомендует использовать пожелания благополучия и помощи Божией.

Приближаются новогодние праздники, и, конечно же, люди будут желать друг другу удачи. Однако не многие осведомлены о том, что в православии подобные пожелания являются одним из самых серьезных грехов.

Ясновидящая Инна Мишина объяснила, почему безобидное пожелание удачи на самом деле привлекает к себе только негативные последствия. Согласно ее словам, в древности Удача или Молох был богом счастья для древних язычников, римлян, шумеров и карфагенян. Однако он славился своей крайней жестокостью.

«Ему приносили кровавые жертвы, часто даже новорожденных детей. Молох был крайне жестоким богом, и многие римляне верили, что без кровавых жертв можно было даже не надеяться на удачу», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сама идея так называемой удачи вызывает отвращение у православной церкви, уверена ясновидящая.

«Православные христиане верят, что все события в жизни человека предопределены волей Бога. Вместо того чтобы полагаться на случайности, они полагаются на Божий замысел. Пожелания благополучия и помощи Божией вызывают большее отклик в душе верующего, чем пожелание удачи», — добавила Мишина.

Никогда не желают удачи врачам перед операцией, актерам перед выходом на сцену, студентам перед экзаменами. Эти запреты соблюдает множество людей, и не без причины. Скажите лучше «с Богом!», и в таком случае любое дело завершится успешно, заключила собеседница издания.

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