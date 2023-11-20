Почувствовали запах: в Батайске нашли разложившийся труп девушки

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В многоквартирном доме в Батайске нашли труп молодой женщины. «Батайск город» пишет, что жильцы обратили внимание на неприятный запах и вызвали полицию. После этого сотрудники обнаружили разлагающийся труп девушки в одной из квартир.
Соседи рассказали, что погибшая купила жилье недавно, ни с кем не общалась и не успела завести дружбу.
Обстоятельства гибели девушки только предстоит выяснить следователям. Сейчас они допрашивают всех жильцов дома.
В полиции и СК региона инцидент никак не комментировали.
Ранее стало известно, что тело 16-летнего подростка нашли под окнами высотки на Творческой в Ростове.