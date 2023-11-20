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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Почувствовали запах: в Батайске нашли разложившийся труп молодой женщины

Почувствовали запах: в Батайске нашли разложившийся труп девушки

20 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Почувствовали запах: в Батайске нашли разложившийся труп молодой женщины

Соседи нашли разложившийся труп девушки в Батайске

В Батайске найден труп молодой женщины, обстоятельства ее смерти неизвестны, сообщают местные СМИ.

В многоквартирном доме в Батайске нашли труп молодой женщины. «Батайск город» пишет, что жильцы обратили внимание на неприятный запах и вызвали полицию. После этого сотрудники обнаружили разлагающийся труп девушки в одной из квартир.

Соседи рассказали, что погибшая купила жилье недавно, ни с кем не общалась и не успела завести дружбу.

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Обстоятельства гибели девушки только предстоит выяснить следователям. Сейчас они допрашивают всех жильцов дома.

В полиции и СК региона инцидент никак не комментировали.

Ранее стало известно, что тело 16-летнего подростка нашли под окнами высотки на Творческой в Ростове.

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