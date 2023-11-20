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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове по Дону запустят судна «Валдай»

«Про билет — рановатенько»: Голубев рассказал, когда в Ростове запустят «Валдаи»

20 ноября 2023, 15:45
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове по Дону запустят судна «Валдай»

Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове по Дону запустят судна «Валдай»

В этом году Ростовская область получит два пассажирских суда «Валдай», заявил в эфире «Дон 24» губернатор Василий Голубев.

На прямом эфире губернатор Ростовской области Василия Голубева спросили о сроках запуска пассажирских речных перевозок на судне «Валдай». Глава региона заявил, что до конца года в Ростов доставят второе такое судно.

«Пока еще про билет рановатенько [говорить]. Но это транспорт, который уже здесь», — говорит Голубев.

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Он добавил, что первые два маршрута будут проходить до Азова и до Волгодонского района по реке Дон.

Также власти хотят купить более мощные суда «Метеор». Они могут перевозить более ста человек. Голубев рассчитывает, что «Метеоры» смогут осуществлять пассажирские перевозки в Таганрог, Волгоград и Ейск.

Напомним, на днях судно «Валдай» совершило тестовый рейс по реке Дон в Ростове.

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