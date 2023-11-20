«Про билет — рановатенько»: Голубев рассказал, когда в Ростове запустят «Валдаи»

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
На прямом эфире губернатор Ростовской области Василия Голубева спросили о сроках запуска пассажирских речных перевозок на судне «Валдай». Глава региона заявил, что до конца года в Ростов доставят второе такое судно.
«Пока еще про билет рановатенько [говорить]. Но это транспорт, который уже здесь», — говорит Голубев.
Он добавил, что первые два маршрута будут проходить до Азова и до Волгодонского района по реке Дон.
Также власти хотят купить более мощные суда «Метеор». Они могут перевозить более ста человек. Голубев рассчитывает, что «Метеоры» смогут осуществлять пассажирские перевозки в Таганрог, Волгоград и Ейск.
Напомним, на днях судно «Валдай» совершило тестовый рейс по реке Дон в Ростове.