Прогноз погоды: снегопад сохранится до завтрашнего дня в южных регионах России

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Воронежской области и других южных регионах России произошел сильный снегопад. Дороги и дома покрыты густым слоем снега. Жители этих мест неожиданно столкнулись с этой непогодой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По причине сильного снегопада на дорогах образовались долгие пробки. Многие люди, привыкшие к теплой осени, не успели поменять шины на своих автомобилях. Так случилось и с Марией С., жительницей Нововоронежа.
«Мы только вчера собирались менять шины, но решили поехать в лес за грибами. Засобирали зеленушек, пожарили картошку, а потом весь снег упал! Утром нам пришлось обходиться без машины», — рассказала Мария.
Но другие горожане оказались более предусмотрительными. Те, кто успел поменять шины на зимние, смогли спокойно добраться до работы. К началу ночи техника уже начала чистить дороги от снега.
В то же время, жители Воронежа оказались в более сложной ситуации: из-за снегопада город просто застыл в пробках. Даже после утреннего часа пик, пробки продолжали оставаться на высоком уровне. Светлане Воропаевой из Воронежа пришлось опоздать на работу.
«Я еду на работу на автобусе и сегодня было больше людей, чем обычно, и мы стояли почти час. Обычно я добираюсь за 20 минут. Я думаю, что некоторые автомобилисты решили пересесть на общественный транспорт», — предположила Светлана.
Погода обещает улучшиться только к вечеру, но снег не прекратится до завтра. Причиной сильных осадков стал южный циклон, который сменит антициклон в среду. Гидрометцентр Воронежа сообщил, что в Черноземье температура опустится до -13 градусов.