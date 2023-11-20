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Прогноз погоды: снегопад сохранится до завтрашнего дня в южных регионах России

Прогноз погоды: снегопад сохранится до завтрашнего дня в южных регионах России

20 ноября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Жители Воронежской области и других южных регионов России столкнулись с сильным снегопадом, который вызвал пробки на дорогах, задержки в общественном транспорте и создал трудности в передвижении.

В Воронежской области и других южных регионах России произошел сильный снегопад. Дороги и дома покрыты густым слоем снега. Жители этих мест неожиданно столкнулись с этой непогодой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По причине сильного снегопада на дорогах образовались долгие пробки. Многие люди, привыкшие к теплой осени, не успели поменять шины на своих автомобилях. Так случилось и с Марией С., жительницей Нововоронежа.

«Мы только вчера собирались менять шины, но решили поехать в лес за грибами. Засобирали зеленушек, пожарили картошку, а потом весь снег упал! Утром нам пришлось обходиться без машины», — рассказала Мария.

Но другие горожане оказались более предусмотрительными. Те, кто успел поменять шины на зимние, смогли спокойно добраться до работы. К началу ночи техника уже начала чистить дороги от снега.

В то же время, жители Воронежа оказались в более сложной ситуации: из-за снегопада город просто застыл в пробках. Даже после утреннего часа пик, пробки продолжали оставаться на высоком уровне. Светлане Воропаевой из Воронежа пришлось опоздать на работу.

«Я еду на работу на автобусе и сегодня было больше людей, чем обычно, и мы стояли почти час. Обычно я добираюсь за 20 минут. Я думаю, что некоторые автомобилисты решили пересесть на общественный транспорт», — предположила Светлана.

Погода обещает улучшиться только к вечеру, но снег не прекратится до завтра. Причиной сильных осадков стал южный циклон, который сменит антициклон в среду. Гидрометцентр Воронежа сообщил, что в Черноземье температура опустится до -13 градусов.

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