ПЦБК представила свою продукцию на выставке PulpFor 2023

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Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге в период с 14 по 16 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», пишет properm.ru.
На стенде ПЦБК посетители выставки имели возможность ознакомиться с различными видами тарных картонов, а также с линейкой инновационных стойких картонов RCB.
Как отмечается, по сравнению с 2022 годом экспозиция выставки PulpFor 2023 выросла в 3 раза. В общей сложности на выставке было продемонстрировано 248 стендов компаний, представивших свои технологические решения и современное оборудование для ЦБП, а также услуги по поставке химикатов и расходных материалов, сервисному обслуживанию. Среди участников присутствовало множество иностранных компаний, в том числе Китай, Турция, Индия и Беларусь.
Кроме того, гостям и участникам выставки организаторами была предложена насыщенная деловая программа. Помимо представителей бизнеса и власти в ней приняли участие эксперты и ученые, руководители отраслевых ассоциаций. Всего состоялось 17 мероприятий с участием более 100 спикеров. Основной темой стало будущее ЦБП и её развитие, технологическая и кадровая независимость.
Ключевым событием первого дня форума стала дискуссия на тему: «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения». От пермского предприятия в ней принял участие председатель совета директоров компании Александр Бойченко.
В ходе выступления Александр Бойченко сделал акцент на позитивных тенденциях, которые в последнее время наблюдаются в отрасли ЦБП России. По его словам, это постепенный возврат цен на докризисный уровень, а также высокий спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе со стороны зарубежных покупателей. Особенно он отметил развитие отношений с Китаем, который является крупным рынком для сбыта отечественной продукции.
«С начала года предприятия КНР заказали у российских компаний 1,3 млн тонн бумаги и картона. Для Китая с общим объемом рынка в 128 млн тонн это небольшая цифра. Однако для российской отрасли, которая выпускает 10 млн тонн в год, это существенно. Благодаря росту экспорта цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд», — сообщил Бойченко.