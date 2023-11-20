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РЭО и МГИМО разработали программу ДПО для работников экологической отрасли

РЭО и МГИМО разработали программу ДПО для работников экологической отрасли

20 ноября 2023, 17:49
Фото: Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) и МГИМО объединились с целью создания программы повышения квалификации для работников предприятий экологической отрасли «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления».

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, слушатели, прошедшие обучение по новой программе РЭО и МГИМО (Московского государственного института международных отношений) МИД России, получат знания обо всех нормах законодательства для природоохранной отрасли в области обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, они смогут самостоятельно давать оценку уровню отрицательного воздействия человека на природу, а также объему экономического и антропогенного ущерба, нанесенного окружающей среде.

По мере обучения слушатели программы узнают о существующих видах правонарушений, совершаемых в экологической сфере, а также об ответственности, которая установлена для нарушителей законодательства в отрасли обращения с отходами производства и потребления. В числе прочего специалисты изучат процессуальные и методические основы производства судебно-экологической экспертизы. Об этом сообщает gorod55.ru.

Преподаватели расскажут участникам программы о понятии экологического вреда, нанесенного природе в процессе нарушения законодательных норм, о методиках его выявления и расчета его объемов.

Реализация программы осуществляется в соответствии с положениями стратегии РЭО и используется с целью подготовки кадрового состава при формировании экономики замкнутого цикла в РФ.

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