РЭО и МГИМО разработали программу ДПО для работников экологической отрасли

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, слушатели, прошедшие обучение по новой программе РЭО и МГИМО (Московского государственного института международных отношений) МИД России, получат знания обо всех нормах законодательства для природоохранной отрасли в области обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, они смогут самостоятельно давать оценку уровню отрицательного воздействия человека на природу, а также объему экономического и антропогенного ущерба, нанесенного окружающей среде.