РЭО и МГИМО разработали программу ДПО для работников экологической отрасли

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, слушатели, прошедшие обучение по новой программе РЭО и МГИМО (Московского государственного института международных отношений) МИД России, получат знания обо всех нормах законодательства для природоохранной отрасли в области обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, они смогут самостоятельно давать оценку уровню отрицательного воздействия человека на природу, а также объему экономического и антропогенного ущерба, нанесенного окружающей среде.
По мере обучения слушатели программы узнают о существующих видах правонарушений, совершаемых в экологической сфере, а также об ответственности, которая установлена для нарушителей законодательства в отрасли обращения с отходами производства и потребления. В числе прочего специалисты изучат процессуальные и методические основы производства судебно-экологической экспертизы. Об этом сообщает gorod55.ru.
Преподаватели расскажут участникам программы о понятии экологического вреда, нанесенного природе в процессе нарушения законодательных норм, о методиках его выявления и расчета его объемов.
Реализация программы осуществляется в соответствии с положениями стратегии РЭО и используется с целью подготовки кадрового состава при формировании экономики замкнутого цикла в РФ.