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Ростов-на-Дону получил 9 электробусов для городских маршрутов

Ростов-на-Дону получил 9 электробусов для городских маршрутов

20 ноября 2023, 11:37
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
Ростов-на-Дону получил 9 электробусов для городских маршрутов
В Ростов-на-Дону доставили первую партию электробусов из девяти единиц, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В рамках контракта до конца года должны привезти 20 единиц техники и шесть зарядных станций.

Электробусы соответствуют современным стандартам, оборудованы кондиционерами и устройствами для перевозки инвалидов, а также оснащены автоинформаторами, информационными табло и системами видеонаблюдения.

Для электробусов в Ростовской области установят 14 зарядных станций к концу года
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На одной зарядке они могут проехать до 90 километров.

После завершения всех процедур, связанных с приемкой, электробусы появятся на линии.

Известно, что транспорт будет курсировать по маршрутам №88, 58 и 17А.

Ранее стало известно, что для электробусов в Ростовской области установят 14 зарядных станций к концу года.

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