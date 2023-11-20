Ростов-на-Дону получил 9 электробусов для городских маршрутов

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В рамках контракта до конца года должны привезти 20 единиц техники и шесть зарядных станций.
Электробусы соответствуют современным стандартам, оборудованы кондиционерами и устройствами для перевозки инвалидов, а также оснащены автоинформаторами, информационными табло и системами видеонаблюдения.
На одной зарядке они могут проехать до 90 километров.
После завершения всех процедур, связанных с приемкой, электробусы появятся на линии.
Известно, что транспорт будет курсировать по маршрутам №88, 58 и 17А.
Ранее стало известно, что для электробусов в Ростовской области установят 14 зарядных станций к концу года.