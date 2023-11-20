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Ростовскую область засыпало снегом в ночь на 20 ноября

«Ростовчан сдувало ветром»: снегопад и ураган накрыли регион

20 ноября 2023, 05:50
Фото: 1MI

Ростовскую область засыпало снегом в ночь на 20 ноября

В Ростовской области ночью в понедельник, 20 ноября, в нескольких населенных пунктах выпал снег, сообщили местные жители в соцсетях.

В том числе снегопад прошел в Ростове-на-Дону и поселке Чертково. Некоторые горожане выходили лепить снеговиков, другие делали фотографии и видео, после чего публиковали в социальных сетях.

«А в Азовском районе шпарил дождь и ураган», — заявили пользователи в комментариях.

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«Лучше бы снег, чем ливень с сильным холодным ветром», — пишут местные жители. По их словам, из-за осадков подтопило улицу Оганова в Ростове-на-Дону, из-за чего водителям приходилось сильно снижать скорость.

«Ростовчан сдувает ветром», — сообщили местные жители.

Ранее в Ростовской области рыбака отрезало от земли из-за внезапного паводка.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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