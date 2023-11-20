«Ростовчан сдувало ветром»: снегопад и ураган накрыли регион

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В том числе снегопад прошел в Ростове-на-Дону и поселке Чертково. Некоторые горожане выходили лепить снеговиков, другие делали фотографии и видео, после чего публиковали в социальных сетях.
«А в Азовском районе шпарил дождь и ураган», — заявили пользователи в комментариях.
«Лучше бы снег, чем ливень с сильным холодным ветром», — пишут местные жители. По их словам, из-за осадков подтопило улицу Оганова в Ростове-на-Дону, из-за чего водителям приходилось сильно снижать скорость.
«Ростовчан сдувает ветром», — сообщили местные жители.
Ранее в Ростовской области рыбака отрезало от земли из-за внезапного паводка.