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Ростовская область получит 6 уникальных сухогрузов RSD59

Ростовская область получит 6 уникальных сухогрузов RSD59

20 ноября 2023, 11:46
Фото: Завод «Красное Сормово»
Ростовская область получит 6 уникальных сухогрузов RSD59
В Ростов доставят первые шесть из 11 запланированных сухогрузов RSD59, сообщил в социальных сетях нижегородский производитель кораблей «Красное Сормово».

В Ростовскую область в скором времени прибудут сухогрузы проекта RSD59. В регион запланирована поставка сразу 11 суден. Их производством занимался нижегородский завод «Красное Сормово», предприятие уже отправило в Ростовскую область первые шесть сухогрузов.

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Длина одного подобного сухогруза превышает 140 метров, а ширина — 16 метров.Длина одного подобного сухогруза превышает 140 метров, а ширина — 16 метров.
Длина одного подобного сухогруза превышает 140 метров, а ширина — 16 метров.
Фото: Завод «Красное Сормово»

«Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории В», — уточняет пресс-служба завода.

Длина одного подобного сухогруза превышает 140 метров, а ширина — 16 метров.

Передача кораблей заказчику состоится в Ростове-на-Дону.

Ранее пассажирское судно «Валдай» совершило тестовый рейс по реке Дон в Ростове.

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