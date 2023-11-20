Ростовская область получит 6 уникальных сухогрузов RSD59

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Ростовскую область в скором времени прибудут сухогрузы проекта RSD59. В регион запланирована поставка сразу 11 суден. Их производством занимался нижегородский завод «Красное Сормово», предприятие уже отправило в Ростовскую область первые шесть сухогрузов.
«Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории В», — уточняет пресс-служба завода.
Длина одного подобного сухогруза превышает 140 метров, а ширина — 16 метров.
Передача кораблей заказчику состоится в Ростове-на-Дону.
Ранее пассажирское судно «Валдай» совершило тестовый рейс по реке Дон в Ростове.