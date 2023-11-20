Ростовская область получит 6 уникальных сухогрузов RSD59

В Ростовскую область в скором времени прибудут сухогрузы проекта RSD59. В регион запланирована поставка сразу 11 суден. Их производством занимался нижегородский завод «Красное Сормово», предприятие уже отправило в Ростовскую область первые шесть сухогрузов.