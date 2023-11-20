Ростовская область заняла 46-е место в России по уровню зарплат населения

Согласно результатам исследования, в Ростовской области зарплату более 100 тысяч рублей получают только 6,1% трудоспособного населения, еще 17,1% приходится на низкооплачиваемую рабочую силу, чьи зарплаты составляют менее 20 тысяч рублей в месяц. Подавляющее большинство дончан при этом получают зарплаты от 24 до 53 тысяч рублей. Эти показатели обеспечили региону 46-е место в федеральном рейтинге.