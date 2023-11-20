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Ростовская область заняла 46-е место в России по уровню зарплат населения

Ростовская область заняла 46-е место в России по уровню зарплат населения

20 ноября 2023, 07:36
Фото: Midjourney
Ростовская область заняла 46-е место в России по уровню зарплат населения
В Ростовской области 17,1% работающего населения получают зарплаты ниже 20 тысяч рублей, об этом сказано в исследовании РИА «Новости».

В понедельник, 20 ноября, портал РИА «Новости» представил очередной рейтинг, основанный на базе их исследования уровня зарплат в различных регионах страны.

Для подсчета зарплат и ранжирования использовали соотношение долей высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников, чьи зарплаты были больше 100 и меньше 20 тысяч рублей. Кроме этого, аналитики учитывали диапазон самых распространенных зарплат в регионе. В рамках исследования учитывали данные с сентября 2022 по август 2023 года.

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Согласно результатам исследования, в Ростовской области зарплату более 100 тысяч рублей получают только 6,1% трудоспособного населения, еще 17,1% приходится на низкооплачиваемую рабочую силу, чьи зарплаты составляют менее 20 тысяч рублей в месяц. Подавляющее большинство дончан при этом получают зарплаты от 24 до 53 тысяч рублей. Эти показатели обеспечили региону 46-е место в федеральном рейтинге.

Для сравнения соседний Краснодарский край занял 43-е место. Там 6,4% населения получают зарплаты выше 100 тысяч рублей, количество работников с зарплатой менее 20 тысяч рублей составляет всего 14,1%, а большая часть жителей получают от 26 до 55 тысяч рублей в месяц.

Ранее в Ростове выяснили, кто получает 100 тысяч рублей в месяц.

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