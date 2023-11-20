Ростовский зоопарк скрывал рождение ленивого верблюда

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Верблюжонку уже почти пять месяцев, а о его рождении ранее не говорили. Дело в том, что в зоопарке есть такая традиция умалчивать об этом в первые месяцы жизни животного.
«Только после того, как малыши подрастают и крепнут. Назвали его Емельяном и неспроста. Когда он родился, то много лежал», — рассказали в зоопарке.
Многие беспокоились из-за этого, но оказалось, что он просто ленился. У маленького самца были небольшие проблемы с кожным покровом. Сейчас он уже полностью оброс шерсткой.
Теперь верблюжонок гуляет с мамой в просторном вольере.
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