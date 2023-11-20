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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Ростовский зоопарк скрывал рождение ленивого верблюда

Ростовский зоопарк скрывал рождение ленивого верблюда

20 ноября 2023, 06:24
Фото: Ростовский-на-Дону Зоопарк
Ростовский зоопарк скрывал рождение ленивого верблюда

Ленивый верблюжонок появился на свет в зоопарке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в семье верблюдов Майи и Шакито появилось пополнение, говорится в Telegram-канале зоопарка.

Верблюжонку уже почти пять месяцев, а о его рождении ранее не говорили. Дело в том, что в зоопарке есть такая традиция умалчивать об этом в первые месяцы жизни животного.

«Только после того, как малыши подрастают и крепнут. Назвали его Емельяном и неспроста. Когда он родился, то много лежал», — рассказали в зоопарке.

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Ростовский зоопарк скрывал рождение ленивого верблюда
Видео: Ростовский-на-Дону Зоопарк

Многие беспокоились из-за этого, но оказалось, что он просто ленился. У маленького самца были небольшие проблемы с кожным покровом. Сейчас он уже полностью оброс шерсткой.

Теперь верблюжонок гуляет с мамой в просторном вольере.

Ранее ветеринары в Ростове спасли питона, проглотившего футболку.

#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня
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