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Published Сегодня, 09:23

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«Руки прочь»: рэпер Жиган ответил инициаторам сноса памятника Врангелю в Ростове

«Руки прочь»: рэпер Жиган ответил инициаторам сноса памятника Врангелю в Ростове

20 ноября 2023, 09:23
Фото: pxhere
«Руки прочь»: рэпер Жиган ответил инициаторам сноса памятника Врангелю в Ростове

Рэпер Жиган жестко ответил инициаторам сноса памятника Врангелю в Ростове

Рэпер Жиган призвал не трогать памятник генералу после скандала с монументом военачальнику Врангелю в Ростове-на-Дону, говорится в его Telegram-канале.

Памятник военачальнику Первой мировой войны и предводителю белого движения Петру Врангелю установили на Казахской улице, рядом с кадетским училищем. Это стало причиной скандала, так как коммунисты оказались возмущены, что памятник белому генералу появился в день Октябрьской революции — 7 ноября. Они потребовали его снести.

Памятник Врангелю закрыли черным каркасом в Ростове после пикетов
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«Вы требуете убрать памятник русскому генералу, не дадим и не позволим, руки прочь. Мы русские люди и будем бороться За нашу историю», — заявил артист.
Видео: ТГ канал Романа Жигана

Теперь рэпер Жиган записал видеообращение и заявил, что провокаторы высказываются против русских героев. Он попросил их угомониться и пригрозил иными мерами, если они проигнорируют его слова.

«Вы требуете убрать памятник русскому генералу, не дадим и не позволим, руки прочь. Мы русские люди и будем бороться За нашу историю», — заявил артист.

Имя генерала он в своем обращении не назвал, но авторы других Telegram-каналов считают, что речь идет о Врангеле.

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