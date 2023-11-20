«Руки прочь»: рэпер Жиган ответил инициаторам сноса памятника Врангелю в Ростове

Памятник военачальнику Первой мировой войны и предводителю белого движения Петру Врангелю установили на Казахской улице, рядом с кадетским училищем. Это стало причиной скандала, так как коммунисты оказались возмущены, что памятник белому генералу появился в день Октябрьской революции — 7 ноября. Они потребовали его снести.