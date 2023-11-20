«Руки прочь»: рэпер Жиган ответил инициаторам сноса памятника Врангелю в Ростове

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Памятник военачальнику Первой мировой войны и предводителю белого движения Петру Врангелю установили на Казахской улице, рядом с кадетским училищем. Это стало причиной скандала, так как коммунисты оказались возмущены, что памятник белому генералу появился в день Октябрьской революции — 7 ноября. Они потребовали его снести.
Теперь рэпер Жиган записал видеообращение и заявил, что провокаторы высказываются против русских героев. Он попросил их угомониться и пригрозил иными мерами, если они проигнорируют его слова.
«Вы требуете убрать памятник русскому генералу, не дадим и не позволим, руки прочь. Мы русские люди и будем бороться За нашу историю», — заявил артист.
Имя генерала он в своем обращении не назвал, но авторы других Telegram-каналов считают, что речь идет о Врангеле.